Лукашенко поддержал китайский "мирный план" по Украине

"Эта встреча проходит в очень непростое время, которое требует новых, нестандартных подходов и ответственных политических решений", - сказал Лукашенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Прежде всего, они должны быть направлены на то, чтобы не попасть в глобальную конфронтацию, в которой не будет победителей. Именно поэтому Беларусь активно выступает с мирными предложениями и полностью поддерживает выдвинутую вами инициативу в области международной безопасности", - сказал Лукашенко.

Он также сообщил, что Беларусь хочет наращивать сотрудничество с Китаем в сфере технологий.

24 февраля Китай официально обнародовал свой мирный план по прекращению войны в Украине. План состоит из 12 пунктов, и в нем Пекин назвал войну "украинским кризисом.

В этом плане Китай призывает к прекращению огня и началу мирных переговоров между Россией и Украиной, а также призывает к прекращению западных санкций против России, принять меры по обеспечению безопасности ядерных объектов, создать гуманные коридоры для эвакуации мирного населения и принять меры по обеспечению вывоза зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот "мирный план" Китая является лишь выражением мыслей Пекина. Однако он признал, что хорошо, что Китай заговорил о войне в Украине.