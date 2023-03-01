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ФОТО ⟩ В Таллинне в легковом автомобиле взорвался газ

Лоора-Элизабет Ломп rus.postimees.ee
В Таллинне в легковом автомобиле взорвался газ
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По данным службы спасения Эстонии, в районе Сикупилли в Таллинне произошел взрыв газа в автомобиле. Один из газовых баллонов отлетел на расстояние в 300 метров, пишет Rus.Postimees.

"Второй баллон остался в машине, но он был отключен спасателями. Предположительно, проезжавший в момент взрыва другой автомобиль также был поврежден", - сообщил специалист по связям с общественностью службы спасения корреспонденту Postimees.

Сотрудники скорой помощи провели медицинское обследование водителя.

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