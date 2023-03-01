Ремонт на миллион евро в Сабиле: штукатурка осыпалась еще до открытия культурного центра

Строительные работы на сумму более миллиона евро выполняет SIA Bildberg. Незадолго до ввода здания в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи от фасада здания начала "отходить" декоративная штукатурка.

Местные жители считают, что строители "схалтурили".

Глава администрации города Сабиле и Абавской волости Зигмунд Брунавс также считает, что исполнитель должен взять на себя полную ответственность.

SIA Bildberg не спешит брать на себя ответственность и проводить ремонт за свой счет.

В 2017 году решение о закрытии Дома культуры в Сабиле приняло Бюро государственного контроля за строительством (BVKB), которое признало здание небезопасным, применив к нему красное предупреждение. После окончательной проверки инспекторы пришли к выводу, что все строительные работы выполнены, не считая проблем с фасадом и благоустройством территории.

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Видео: Сюжет передачи на латышском языке