В 2021 году город Сабиле объявил о ремонте культурного центра, который должен был завершиться в конце прошлого года. Однако еще до торжественного открытия была обнаружена серьезная проблема, сообщает передача Bez tabu.
Ремонт на миллион евро в Сабиле: штукатурка осыпалась еще до открытия культурного центра
Строительные работы на сумму более миллиона евро выполняет SIA Bildberg. Незадолго до ввода здания в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи от фасада здания начала "отходить" декоративная штукатурка.
Местные жители считают, что строители "схалтурили".
Глава администрации города Сабиле и Абавской волости Зигмунд Брунавс также считает, что исполнитель должен взять на себя полную ответственность.
SIA Bildberg не спешит брать на себя ответственность и проводить ремонт за свой счет.
В 2017 году решение о закрытии Дома культуры в Сабиле приняло Бюро государственного контроля за строительством (BVKB), которое признало здание небезопасным, применив к нему красное предупреждение. После окончательной проверки инспекторы пришли к выводу, что все строительные работы выполнены, не считая проблем с фасадом и благоустройством территории.
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Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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