Россия обстреляла Запорожье: ракета попала в пятиэтажку, погибли четыре человека

"Запорожье. Ночью оккупанты ударили по центру города. Есть попадание в многоэтажку. Разрушены 3-й, 4-й, 5-й этажи. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Продолжаются поисково-спасательные работы. Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все", - прокомментировал в Telegram удар по Запорожью президент Украины Владимир Зеленский.