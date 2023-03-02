В ночь на четверг российские войска нанесли удар по Запорожью - ракета попала в пятиэтажный жилой дом, сообщил глава областной администрации Анатолий Куртев.
Россия обстреляла Запорожье: ракета попала в пятиэтажку, погибли четыре человека
По его информации, четыре человека погибли. Изначально поступала информация о двух жертвах.
В результате удара полностью был разрушен один подъезд дома, под завалами по-прежнему находятся люди.
Вероятно, удар был нанесен ракетой С-300.
‼️Запоріжжя.— Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) March 2, 2023
Вночі ворог поцілив в багатоповерхівку. Наразі врятовано 11 осіб. На жаль, є загиблі.
Продовжуються роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку. pic.twitter.com/SUQ4PGB5Ei
К 6:30 утра спасатели достали из-под завалов 11 человек, в том числе беременную женщину.
Спасенные были госпитализированы для проверки здоровья.
Галерея: Россия обстреляла Запорожье
"Запорожье. Ночью оккупанты ударили по центру города. Есть попадание в многоэтажку. Разрушены 3-й, 4-й, 5-й этажи. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Продолжаются поисково-спасательные работы. Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все", - прокомментировал в Telegram удар по Запорожью президент Украины Владимир Зеленский.
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