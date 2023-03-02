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Россия обстреляла Запорожье: ракета попала в пятиэтажку, погибли четыре человека

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Россия обстреляла Запорожье: ракета попала в пятиэтажку, погибли четыре человека
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Последствия обстрела Запорожья
Последствия обстрела Запорожья Фото: Reuters/ScanPix

В ночь на четверг российские войска нанесли удар по Запорожью - ракета попала в пятиэтажный жилой дом, сообщил глава областной администрации Анатолий Куртев.

По его информации, четыре человека погибли. Изначально поступала информация о двух жертвах.

В результате удара полностью был разрушен один подъезд дома, под завалами по-прежнему находятся люди.

Вероятно, удар был нанесен ракетой С-300.

К 6:30 утра спасатели достали из-под завалов 11 человек, в том числе беременную женщину.

Спасенные были госпитализированы для проверки здоровья.

Галерея: Россия обстреляла Запорожье

"Запорожье. Ночью оккупанты ударили по центру города. Есть попадание в многоэтажку. Разрушены 3-й, 4-й, 5-й этажи. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Продолжаются поисково-спасательные работы. Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все", - прокомментировал в Telegram удар по Запорожью президент Украины Владимир Зеленский. 

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