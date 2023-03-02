В Израиле жестко разогнали протестующих против судебной реформы Нетаньяху

Многие махали сине-белыми флагами Израиля, скандировали "Демократия" и "Израиль - не диктатура, Израиль - не Венгрия".

Многие западные эксперты, две американских администрации и институты Евросоюза считают, что Венгрия под руководством Виктора Орбана в последние годы отошла от принципов демократии и верховенства закона: власть Орбана стала фактически несменяемой, он или члены его клана контролируют большинство СМИ в стране, а также судебную систему. Сам Орбан называет свой режим "нелиберальной демократией".

Опросы общественного мнения говорят о том, что планы правительства не пользуются популярностью, и большинство израильтян ожидало бы от властей компромисса.

К диалогу между правительством и оппозицией призвал и президент страны Ицхак Герцог, который предупреждает, что страна оказалась на грани "конституционного и социального коллапса". Президент Израиля не имеет большой власти и выполняет преимущественно церемониальные функции.

Даже резервисты элитного подразделения израильской военной разведки, так называемого Подразделения 8200, заявили, что перестанут являться по повесткам в знак протеста.

"Это очень странная ситуация, - признался Би-би-си один из офицеров запаса, - потому что обычно мы сохраняем нейтралитет в таких вопросах. Но сейчас мы опасаемся, что основные принципы демократии будут полностью подорваны".

Сотрудники высокотехнологичных компаний, юристы и банкиры также выражают озабоченность в связи с возможными последствиями реформы, в том числе и для экономики.