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Рижским вокзальным часам предстоит ремонт. Пока на них просят смотреть с другой стороны

rus.tvnet.lv/LETA
Рижским вокзальным часам предстоит ремонт. Пока на них просят смотреть с другой стороны
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Часы у Центрального железнодорожного вокзала в Риге
Часы у Центрального железнодорожного вокзала в Риге Фото: Artūrs Ķipsts / LETA

Будут отремонтированы одни из часов на башне Рижского центрального вокзала, сообщили агентству LETA в ТЦ Origo.

Одни из часов в данный момент не работают - у них выключено освещение. Остальные трое часов работают нормально.

Представитель по связям с общественностью Origo. Джейна Стейнберга рассказала, что

ремонт будет проведен в кратчайшие сроки, а до тех пор людей просят смотреть на стрелки трех других циферблатов.

Ремонт планируется завершить в течение двух недель.

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