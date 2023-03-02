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Акт вандализма: в Копенгагене на знаменитой скульптуре Русалочки появился флаг России

rus.tvnet.lv
Акт вандализма: в Копенгагене на знаменитой скульптуре Русалочки появился флаг России
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Статуя Русалочки после акта вандализма
Статуя Русалочки после акта вандализма Фото: AFP/SCANPIX

Знаменитый памятник Копенгагена - скульптура Русалочки - стал объектом вандализма: на постаменте памятника нарисовали российский флаг, сообщает агентство Reuters.

Полиция Дании назвала произошедшее актом вандализма и начала расследование.

Флаг России был нарисован на камне, на котором находится бронзовая статуя высотой 1,65 метра.

Изящная бронзовая статуя, изображающая главную героиню известной сказки Андерсена, была установлена в гавани Копенгагена в 1913 году.

Ранее скульптура неоднократно становилась объектом вандализма. Несколько раз Русалочке отрезали голову, а также при помощи взрывчатки сбрасывали с горы. Скульптуру многократно обливали краской.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года Дания активно критиковала Россию и поддерживала Украину.

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