Акт вандализма: в Копенгагене на знаменитой скульптуре Русалочки появился флаг России

Полиция Дании назвала произошедшее актом вандализма и начала расследование.

Флаг России был нарисован на камне, на котором находится бронзовая статуя высотой 1,65 метра.

Изящная бронзовая статуя, изображающая главную героиню известной сказки Андерсена, была установлена в гавани Копенгагена в 1913 году.

Ранее скульптура неоднократно становилась объектом вандализма. Несколько раз Русалочке отрезали голову, а также при помощи взрывчатки сбрасывали с горы. Скульптуру многократно обливали краской.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года Дания активно критиковала Россию и поддерживала Украину.