В Уганде священник изнасиловал латвийскую туристку. Новые данные

Угандийскому пастору, задержанному по обвинению в изнасиловании латвийской туристки, назначена другая мера пресечения.

1 марта суд освободил пастора Твахирву под залог в размере 1 миллиона угандийских шиллингов и поручительство в размере 5 миллионов угандийских шиллингов (примерно 1255 евро), приказав ему сдать свой паспорт суду. Ему также было предписано являться в суд каждые три недели.

Ugandan pastor accused of raping Latvian tourist released on bailhttps://t.co/xAAOnPFVmd#MonitorUpdates — Daily Monitor (@DailyMonitor) March 1, 2023

Одной из причин, по которой он был освобожден под залог в ожидании суда, является тот факт, что пастор Твахирва сообщил суду через своих адвокатов, что у него больное сердце, которое нельзя лечить во время содержания под стражей.

Также его аргументы состояли в том, что у него есть конкретное место жительства и он готов заплатить залог.

Напомним, что 36-летняя гражданка Латвии, идентифицированная как Анда, обвинила священнослужителя Твахирву в изнасиловании в конце прошлого года.

Как женщина рассказала изданию Daily Monitor, она зарезервировала себе квартиру в столице Уганды Кампале при помощи системы Airbnb.

Ее удивило, что, когда она прибыла в аэропорт, священнослужитель отправил своих помощников доставить ее в какой-то другой дом.

После прибытия в этот дом Твахирва зашел в номер, повалил ее на кровать и изнасиловал, рассказала изданию туристка из Латвии.

Полицейские сначала не отреагировали на произошедшее.