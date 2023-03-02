Чт, 2.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Уганде священник изнасиловал латвийскую туристку. Новые данные

rus.tvnet.lv
В Уганде священник изнасиловал латвийскую туристку. Новые данные
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Изнасилование. Иллюстративное фото
Изнасилование. Иллюстративное фото Фото: Tinnakorn jorruang/Shutterstock

Угандийский пастор Джозеф Коллинз Твахирва, обвиняемый в изнасиловании латвийской туристки, отпущен под залог в размере одного миллиона угандийских шиллингов (около 251 евро), сообщает газета Monitor.

Угандийскому пастору, задержанному по обвинению в изнасиловании латвийской туристки, назначена другая мера пресечения. 

1 марта суд освободил пастора Твахирву под залог в размере 1 миллиона угандийских шиллингов и поручительство в размере 5 миллионов угандийских шиллингов (примерно 1255 евро), приказав ему сдать свой паспорт суду. Ему также было предписано являться в суд каждые три недели.

Одной из причин, по которой он был освобожден под залог в ожидании суда, является тот факт, что пастор Твахирва сообщил суду через своих адвокатов, что у него больное сердце, которое нельзя лечить во время содержания под стражей.

Также его аргументы состояли в том, что у него есть конкретное место жительства и он готов заплатить залог.

Напомним, что 36-летняя гражданка Латвии, идентифицированная как Анда, обвинила священнослужителя Твахирву в изнасиловании в конце прошлого года.

Как женщина рассказала изданию Daily Monitor, она зарезервировала себе квартиру в столице Уганды Кампале при помощи системы Airbnb.

Ее удивило, что, когда она прибыла в аэропорт, священнослужитель отправил своих помощников доставить ее в какой-то другой дом.

После прибытия в этот дом Твахирва зашел в номер, повалил ее на кровать и изнасиловал, рассказала изданию туристка из Латвии.

Полицейские сначала не отреагировали на произошедшее.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх