Угандийский пастор Джозеф Коллинз Твахирва, обвиняемый в изнасиловании латвийской туристки, отпущен под залог в размере одного миллиона угандийских шиллингов (около 251 евро), сообщает газета Monitor.
В Уганде священник изнасиловал латвийскую туристку. Новые данные
Угандийскому пастору, задержанному по обвинению в изнасиловании латвийской туристки, назначена другая мера пресечения.
1 марта суд освободил пастора Твахирву под залог в размере 1 миллиона угандийских шиллингов и поручительство в размере 5 миллионов угандийских шиллингов (примерно 1255 евро), приказав ему сдать свой паспорт суду. Ему также было предписано являться в суд каждые три недели.
Ugandan pastor accused of raping Latvian tourist released on bailhttps://t.co/xAAOnPFVmd#MonitorUpdates— Daily Monitor (@DailyMonitor) March 1, 2023
Одной из причин, по которой он был освобожден под залог в ожидании суда, является тот факт, что пастор Твахирва сообщил суду через своих адвокатов, что у него больное сердце, которое нельзя лечить во время содержания под стражей.
Также его аргументы состояли в том, что у него есть конкретное место жительства и он готов заплатить залог.
Напомним, что 36-летняя гражданка Латвии, идентифицированная как Анда, обвинила священнослужителя Твахирву в изнасиловании в конце прошлого года.
Как женщина рассказала изданию Daily Monitor, она зарезервировала себе квартиру в столице Уганды Кампале при помощи системы Airbnb.
Ее удивило, что, когда она прибыла в аэропорт, священнослужитель отправил своих помощников доставить ее в какой-то другой дом.
После прибытия в этот дом Твахирва зашел в номер, повалил ее на кровать и изнасиловал, рассказала изданию туристка из Латвии.
Полицейские сначала не отреагировали на произошедшее.
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