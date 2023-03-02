"Русский добровольческий корпус" взял на себя ответственность за диверсию в РФ. Что о нем известно?

Ранее RUS TVNET писал, что в Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса", который называет себя формированием, воюющим в составе Вооруженных сил Украины, появилось видео, где два бойца стоят на ступенях фельдшерского пункта в Любечане, как свидетельствует табличка за их спинами.

"Русский добровольческий корпус" перешел государственную границу РФ. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных, имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт! Сражайтесь!" - говорит один из бойцов на видео.

Второй держит в руках флаг "Русского добровольческого корпуса".

As claimed the members of the Russian volunteer corps crossed the border and entered into a Russian village. They shooted videos and pictures and returned back in Ukraine.#Ukraine pic.twitter.com/7ZrTCiqZzg — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) March 2, 2023

Издание "Агентство" установило, что на крыльце фельдшерского пункта действительно стоял Денис "Rex", который на пресс-конференциях и в интервью уже появлялся в качестве командира корпуса. Мужчины на видео держат в руках флаг, который ранее использовали представители этой организации, а в Любечанах действительно есть такой фельдшерский пункт, пишет Русская служба BBC.

Издание "Сирена" называет другую фамилию, ссылаясь на проверку с помощью сервиса по распознаванию лиц Pimeyes: это Денис Капустин, также известный как Денис White Rex. Никитин - новая фамилия Капустина, поясняет "Новая газета Европа".