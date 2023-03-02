Российские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что в четверг, 2 марта, "украинские диверсанты" захватили заложников в селе Сушаны Брянской области. Российские источники освещают происшествие как "атаку террористов" и "вооруженных украинских националистов".
В России сообщили об "украинских диверсантах" в Брянской области. Что известно?
В частности, Baza и Mash сообщили, что "украинские диверсанты" взяли в заложники несколько человек в селе Сушаны. В различных источниках отличается как число диверсантов (по одной информации - 40-50 человек, по другой - 80), так и количество заложников.
Как утверждает Telegram-канал Baza, группа диверсантов с желтыми повязками зашла в село и взяла в заложники часть местных жителей. На территории села якобы шел бой, были слышны взрывы.
Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил ТАСС, что "украинские диверсанты" проникли на территорию Климовского района и в селе Любечане обстреляли автомобиль. По его словам, в результате обстрела погиб один мирный житель, также был ранен ребенок 10 лет.
В свою очередь РИА "Новости" сообщило, что под обстрел попал школьный автобус, в результате чего погибли два человека. Впрочем, эту информацию опровергла врио замгубернатора области. Также Telegram-каналы сообщили о смерти раненой в результате обстрела девочки, однако и эта информация была опровергнута.
Богомаз добавил также, что в Сушанах с беспилотника подожжен жилой дом.
ФСБ РФ выпустила официальный комментарий по поводу происходящего в Брянской области: "В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов".
СМИ и Telegram-каналы не публикуют видео и фото с украинскими диверсантами.
В оперативном командовании ВСУ "Север" заявили, что ничего не знают об инцидентах в приграничных районах России, пишет украинское издание "Бабель".
СМИ сообщили, что в ближайшие часы президент России Владимир Путин проведет экстренное заседание Совета безопасности, однако затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза 3 марта, на 2 марта таких планов нет.
Позднее СМИ сообщили, что "украинские диверсанты" покинули территорию России. В частности, по информации российского агентства ТАСС, "на территории РФ никого из украинской группы уже нет, они все ушли. Сейчас идет поиск, возможно, оставшихся бойцов ВСУ".
Позднее Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом.
"Очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, что там сидят гражданские лица и дети. "Нива" обыкновенная. Открыли огонь. Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, истории, традиций, языка",
- заявил он.
Реакция Киева
Уже через два часа после первых сообщений советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сообщения российской пропаганды - провокация.
"История с диверсионной группой в РФ - классическая заведомая провокация. РФ хочет напугать свой народ, чтобы оправдать нападение на другую страну и растущую нищету после года войны. Партизанское движение в РФ становится все сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан..." - написал Подоляк в Twitter.
Ранее украинские военные сообщали, что россияне готовят провокацию.
"Об этом свидетельствуют данные разведки, которая зафиксировала движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков отличия и с личным составом, одетым в пиксель, похожий на форму Вооруженных сил Украины", - отмечали представители оперативного командования "Север" украинской армии.
Ответственность за происходящее взял на себя "Русский добровольческий корпус"
В Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса", который называет себя формированием, воюющим в составе Вооруженных сил Украины, появилось видео, где два бойца стоят на ступенях фельдшерского пункта в Любечане, как свидетельствует табличка за их спинами, сообщает "Дождь".
"Русский добровольческий корпус" перешел государственную границу РФ. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных, имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт! Сражайтесь!" — говорит один из бойцов на видео.
Второй держит в руках флаг "Русского добровольческого корпуса".
As claimed the members of the Russian volunteer corps crossed the border and entered into a Russian village. They shooted videos and pictures and returned back in Ukraine.#Ukraine pic.twitter.com/7ZrTCiqZzg— 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) March 2, 2023
В сообщении под видео новости об украинской "диверсионно-разведывательной группе" Telegram-канал называет "ложью кремлевских пропагандистов".
"Русский добровольческий корпус" пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом", - говорится в сообщении.
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