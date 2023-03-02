В России сообщили об "украинских диверсантах" в Брянской области. Что известно?

В частности, Baza и Mash сообщили, что "украинские диверсанты" взяли в заложники несколько человек в селе Сушаны. В различных источниках отличается как число диверсантов (по одной информации - 40-50 человек, по другой - 80), так и количество заложников.

Как утверждает Telegram-канал Baza, группа диверсантов с желтыми повязками зашла в село и взяла в заложники часть местных жителей. На территории села якобы шел бой, были слышны взрывы.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил ТАСС, что "украинские диверсанты" проникли на территорию Климовского района и в селе Любечане обстреляли автомобиль. По его словам, в результате обстрела погиб один мирный житель, также был ранен ребенок 10 лет.

В свою очередь РИА "Новости" сообщило, что под обстрел попал школьный автобус, в результате чего погибли два человека. Впрочем, эту информацию опровергла врио замгубернатора области. Также Telegram-каналы сообщили о смерти раненой в результате обстрела девочки, однако и эта информация была опровергнута.