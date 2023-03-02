Главы МИД G20 не согласовали итоговую декларацию, возникли разногласия о войне в Украине

Вместо этого в четверг, 2 марта, Индия, как принимающая страна, опубликовала собственное коммюнике

В этом документе сказано, что большинство стран в очередной раз решительно осудили войну России против Украины, а также потребовали безоговорочного вывода российских войск с территории Украины.

Министры иностранных дел России и Китая не согласились включить эти две позиции в итоговую декларацию.

"По вопросу украинского конфликта были расхождения между разными участниками, были разногласия, которые мы не смогли урегулировать", - заявил в четверг, 2 марта, глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманьям Джайшанкар, которого цитирует агентство AFP. Министр добавил, что Индия приложила большие усилия для достижения компромисса.

Однако министры смогли договориться по многим вопросам, таким как продовольственная безопасность, глобальное здравоохранение и изменение климата, сказал министр.

В прошлом также были случаи, когда министры G20 не могли договориться о совместном заключительном заявлении.

Прошедшая на прошлой неделе встреча министров финансов G20 также завершилась без совместного заявления, поскольку представители России и Китая заняли отличные от своих коллег позиции.

RUS TVNET уже сообщал, что впервые с начала войны в Украине состоялась короткая беседа между Госсекретарем США Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым.