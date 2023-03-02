Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в четверг, 2 марта, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - это была их первая встреча после вторжения России в Украину год назад, сообщает британская телекомпания BBC.
Блинкен и Лавров впервые встретились после вторжения России в Украину
Блинкен и Лавров встретились во время встречи G20 в Индии и проговорили около десяти минут, сообщили представители Госдепартамента США.
Блинкен дал понять Лаврову, что Запад будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Блинкен раскритиковал решение России приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, а также призвал Москву отпустить на волю Пола Уилана - американца, осужденного в России на 16 лет по обвинению в шпионаже.
При этом подчеркивается, что официальной личной встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в рамках саммита G20 в Дели не произошло и, судя по всему, не предвидится, сообщают источники среди принимающей стороны.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова также подтвердила, что Лавров разговаривал с Блинкеном, но это нельзя считать "переговорами или встречей".
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