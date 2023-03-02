Чт, 2.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Блинкен и Лавров впервые встретились после вторжения России в Украину

rus.tvnet.lv
Блинкен и Лавров впервые встретились после вторжения России в Украину
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Госсекретарь США Энтони Блинкен с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Фото: AP/Scanpix

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в четверг, 2 марта, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - это была их первая встреча после вторжения России в Украину год назад, сообщает британская телекомпания BBC.

Блинкен и Лавров встретились во время встречи G20 в Индии и проговорили около десяти минут, сообщили представители Госдепартамента США.

Блинкен дал понять Лаврову, что Запад будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Блинкен раскритиковал решение России приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, а также призвал Москву отпустить на волю Пола Уилана - американца, осужденного в России на 16 лет по обвинению в шпионаже.

При этом подчеркивается, что официальной личной встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в рамках саммита G20 в Дели не произошло и, судя по всему, не предвидится, сообщают источники среди принимающей стороны.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова также подтвердила, что Лавров разговаривал с Блинкеном, но это нельзя считать "переговорами или встречей".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх