Блинкен и Лавров впервые встретились после вторжения России в Украину

Блинкен и Лавров встретились во время встречи G20 в Индии и проговорили около десяти минут, сообщили представители Госдепартамента США.

Блинкен дал понять Лаврову, что Запад будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Блинкен раскритиковал решение России приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, а также призвал Москву отпустить на волю Пола Уилана - американца, осужденного в России на 16 лет по обвинению в шпионаже.

При этом подчеркивается, что официальной личной встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в рамках саммита G20 в Дели не произошло и, судя по всему, не предвидится, сообщают источники среди принимающей стороны.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова также подтвердила, что Лавров разговаривал с Блинкеном, но это нельзя считать "переговорами или встречей".