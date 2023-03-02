Видео ⟩ На заседании парламента Молдовы произошла драка, решали языковой вопрос

На заседании парламента в четверг, 2 марта, возникло острое противостояние между представителями позиции и оппозиции.

Во время голосования по изменению названия государственного языка коммунисты и социалисты попытались заблокировать трибуну, что привело к драке.

Несмотря на это, законопроект был принят 55 голосами членов партии "Действие и солидарность" (PAS).

Meanwhile, in #Moldova, in the first reading, they adopted a bill on the official renaming of the Moldovan language into Romanian.

The communists almost started a fight in parliament 🤡 pic.twitter.com/PgX2Pm5fIJ — Feher_Junior (@Feher_Junior) March 2, 2023

27 февраля фракция PAS в парламенте зарегистрировала законопроект о замене в законах термина "молдавский язык" термином "румынский язык".

Согласно плану, понятия "молдавский язык", "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" должны быть заменены понятием "румынский язык".

Как в Молдове, так и в Румынии коренным населением стран являются румыны. Территория современной Молдавии, за исключением Приднестровья, входила в состав Румынии до 1940 года, когда она была аннексирована Советским Союзом вместе с остальной частью румынской провинции Бессарабия на основании заключенного с Германией пакта Молотова-Риббентропа.