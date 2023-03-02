Россия установила тепловизионную камеру на 60-летний танк и назвала это модернизацией

Следует отметить, что Т-62 является одним из старейших танков советской эпохи, который в настоящее время состоит на вооружении как украинских, так и российских войск.

Т-62 использовался Советской Армией в 1961 году. За эти более чем 60 лет танк несколько раз модернизировали.

Показанный на снимках боевой танк оснащен тепловизионной камерой 1PN96MT-02, которая была создана в годы холодной войны. Такая тепловизионная камера имеет собственный лазерный дальномер. Но этот модернизированный танк Т-62 не имеет динамической защиты, чтобы уменьшить урон при попадании снаряда в танк.

Также, судя по картинке, танк цел, что является достижением. Модернизация танков прошла только после того, как российские войска понесли огромные потери танков и БМП на поле боя в прошлом году.

#Ukraine: It appears we have the first sighting of a new Russian T-62 modernization in the combat zone - a so-called "T-62M obr. 2022".



Tanks of this model received a new 1PN96MT-02 thermal sight instead of the old optics however even ERA wasn't installed. pic.twitter.com/DnurwBnGIk — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 25, 2023

По данным Украины, потери живой силы российских войск достигли почти 150 тысяч человек.

Актуальная информация на 28 февраля - с начала повторного вторжения 24 февраля прошлого года Россия потеряла 3388 танков, 6630 БТР, 2383 пушки, 478 реактивных систем залпового огня, 247 зенитно-артиллерийских установок, 300 самолетов, 288 вертолетов, 2051 беспилотник, 873 крылатых ракеты, 525 автомобилей и заправщиков, 18 кораблей и катеров, а также 230 единиц специализированной техники.

Масштабы потерь России уточняются, так как получение информации затруднено боевыми действиями.