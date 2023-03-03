15 градусов мороза и полметра снега: прогноз синоптиков на новую неделю

В ближайшие сутки значительно усилится западный, северо-западный ветер - в субботу ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду, на побережье - до 26 метров в секунду, слабее будет ветер на северо-востоке страны. Временами будет идти снег, местами - особенно в Видземе - ожидается сильный снег и метель. Температура воздуха составит +2...-3 градуса.

В воскресенье, 5 марта, ветер стихнет и выглянет солнце, во многих местах временно пойдет снег, облака, идущие с моря, принесут местами сильный снегопад, это может коснуться и столицы. Утром в отдельных районах Видземе температура воздуха понизится до -7 градусов, днем ​​воздух прогреется до -2...+2 градусов.

На следующей неделе также будет часто идти снег, местами ожидается сильный снег и метель. Толщина снежного покрова в Курземе может достичь 20 сантиметров, в Видземе и Латгале - полуметра. Температура воздуха в основном будет минусовой, местами с прояснением неба она временно может понизиться до -10...-15 градусов.

По долгосрочным прогнозам, во второй половине месяца временами ожидается потепление, однако средняя температура воздуха может остаться несколько ниже нормы.