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Фото ⟩ Из-за аварии задерживается поезд Тукумс - Рига

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rus.tvnet.lv
Из-за аварии задерживается поезд Тукумс - Рига
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Поезд № 6514 Тукумс - Рига, который должен был прибыть в Ригу в 10:59, запаздывает примерно на 129 минут из-за дорожно-транспортного происшествия, сообщила агентству LЕТА представитель AS Pasažieru vilciens Сигита Звиедре.

Поезд, вышедший со станции "Тукумс-2" в 9:43, долго стоял на остановке "Депо", а теперь отправился в путь.

С другой стороны, поезд № 6416 Слока - Рига, который остановился на станции "Приедайне" из-за стоявшего впереди поезда № 6514, отправился по другому пути, и его задержка составляет около 28 минут.

По предварительным данным Госполиции, сегодня в Риге у станции "Депо" около 11 часов утра на рельсы выехала автомашина Škoda, в результате произошло столкновение с движущимся поездом. Пострадавших в аварии нет.

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