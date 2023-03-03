Фото ⟩ Из-за аварии задерживается поезд Тукумс - Рига

Поезд, вышедший со станции "Тукумс-2" в 9:43, долго стоял на остановке "Депо", а теперь отправился в путь.

С другой стороны, поезд № 6416 Слока - Рига, который остановился на станции "Приедайне" из-за стоявшего впереди поезда № 6514, отправился по другому пути, и его задержка составляет около 28 минут.

По предварительным данным Госполиции, сегодня в Риге у станции "Депо" около 11 часов утра на рельсы выехала автомашина Škoda, в результате произошло столкновение с движущимся поездом. Пострадавших в аварии нет.

🕦Vilciena Nr.6514 Tukums II (09.43) – Rīga (10.59) paredzamais kavējums ~60 min satiksmes negadījuma dēļ pieturā "Depo". — "Pasažieru vilciens" (@PVilciens) March 3, 2023