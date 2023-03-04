На минувшей неделе атмосфера российских пропагандистских программ снова была идеологически накаленной, уровень агрессии нарастал. Основными темами стали, конечно же, выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием и визит президента США Джо Байдена в Киев и Польшу.
Видео ⟩ За занавесом: Россия против США
Неудивительно, что все российские идеологи восхваляли выступление Путина и высмеивали Байдена, называя его "дедом", который не понимает, что он делает и где находится. Также широко освещалось мероприятие в Лужниках, посвященное Дню защитника Отечества.
Основными посылами выступления Путина, которое широко обсуждалось, стали приостановка участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заключенном с США; заявление о том, что главный враг России - США; заявление о невозможности победить Россию военным путем на поле боя; неоднократный акцент на том, что войну в Украине развязал Запад; рассказы о возрождающемся нацизме и комичное заявление о том, что на Западе заговорили уже о гендерно нейтральном Боге.
Однообразно воинственный Путин
Естественно, что пропагандисты выделили из выступления Путина, которое ряд западных аналитиков назвали пустым, скучным и полным ложных утверждений, объявление о приостановке участия в договоре СНВ. Показательно, что во время выступления после этого объявления зал бешено аплодировал. В свою очередь политологи и генералы с телеэкранов заявили о том, что из этого соглашения следовало выйти уже давно, подтверждая тем самым изоляционистские тенденции России.
Путин обосновал приостановку участия в упомянутом соглашении тем, что США "руками Украины" якобы нанесли удары по стратегическим авиабазам России, и в таких условиях никакая международная инспекция не может быть допущена к посещению важнейших военных объектов России.
Президент России также сообщил, что перед Минобороны совместно с "Росатомом" поставлена задача быть готовыми к проведению ядерных испытаний. Правда, Путин указал, что Россия не будет делать это первой. При этом он подчеркнул, что Запад не должен жить в опасных иллюзиях, что Россия допустит нарушение военно-стратегического паритета. Негативный эффект таких заявлений усиливается тем, что никто не знает, когда Россия может ложно объявить о проведении Соединенными Штатами ядерных испытаний, чтобы принять встречные меры. Такие подозрения подкрепляются заявлением Путина, что у России есть информация о работе США над созданием нового типа ядерного оружия. По сути, это заявление без какой-либо фактологической базы и принципиально непроверяемое, но оно может послужить "карт-бланшем" для российских встречных мер.
Путин снова подчеркнул, что войну в Украине развязал Запад во главе с США, а прелюдией к ней стал организованный США в 2014 году "государственный переворот" в Украине, в результате которого "укронацисты" пришли к власти. Вновь было заявлено, что у России не было другого выбора, кроме как начать "специальную военную операцию", потому что в противном случае режим Владимира Зеленского напал бы на Россию, то есть на оккупированный Крым. Путин также посетовал на то, что Запад допускал "геноцид" русскоязычных на Донбассе в течение восьми лет.
Говоря о лживых идеологических посылах Путина, следует упомянуть его возмущение тем, что украинцы назвали одну из бригад своих вооруженных сил "Эдельвейс", что, как утверждается, является прямой ссылкой на вооруженное формирование с таким же названием в армии нацистской Германии. С точки зрения Путина, это еще одно подтверждение того, что Украина - нацистское государство с такой же идеологией. Между тем фактчекеры на новостном портале Euronews заявили, что это звучит как минимум лицемерно, напомнив, что несколько лет назад во внутренних войсках России, которые позже вошли в состав Росгвардии, тоже было подразделение "Эдельвейс", которое в 2016 году сменило название. Еще одно подразделение "Эдельвейс" было создано в составе сил специального назначения Республики Алтай в 1993 году и просуществовало как минимум до 2018 года.
Все российские идеологи с восторгом восприняли бессчетно повторявшееся утверждение Путина о том, что главным противником России в войне является не Украина, а США. Нынешняя война имеет для России экзистенциальный смысл "быть или не быть", потому что Запад хочет уничтожить Россию. Поэтому у России нет другого выхода, кроме как бороться до конца, ведь на карту поставлено существование России как государства, русского языка и культуры.
Надо сказать, что в этих заявлениях нет ничего нового, и в этом смысле приходится согласиться с аналитиками, которые назвали выступление Путина скучным. Можно сослаться на Сэма Грина, директора направления демократической устойчивости Европейского центра политического анализа и соавтора книги о Путине, который отмечает, что выступления Путина не претендуют на информативность. Их главная задача - приободрить общественность и дезориентировать международную аудиторию. Пер Андерс Ослунд, шведский экономист и бывший старший научный сотрудник Атлантического совета, считает, что речь Путина примечательна тем, о чем не было сказано. Другими словами, речь не шла ни об окончании войны, ни о грандиозных потерях русской армии. Вместо этого Путин повторил, что Россию невозможно победить в военном смысле.
Международные специалисты по проверке фактов отмечают, что речь Путина изобиловала не только ложными идеологическими посылами, но и фальсификациями фактов, например, цифр. Например, с целью разоблачения Запада Путин упомянул, что Запад потратил более 150 миллиардов долларов на помощь Украине, при этом страны G7 выделили беднейшим странам мира только 60 миллиардов долларов с 2020 по 2021 год. На самом деле, согласно статистике ОЭСР, в 2021 году страны G7 потратили на помощь развивающимся странам 128 миллиардов долларов, что вдвое больше, чем заявлял Путин.
Также Путин откровенно лгал о российской экономике. Он утверждал, что после введения западных санкций ВВП России сократился всего на 2,1%, о чем свидетельствуют данные Госстата. Международный валютный фонд, с другой стороны, прогнозирует падение ВВП на 12% в конце года. "Это правда, что правительство обманывает. Неслучайно последняя цифра очень скромного падения российского ВВП появилась только в конце февраля, хотя должна была гораздо раньше. Эта цифра призвана в позитивном ключе показать состояние российской экономики", - сказал Euronews эксперт международного аналитического центра Chatham House Николай Петров. Путин и все пропагандисты порадовались, как хорошо обстоят дела в российской экономике, которой не смогли навредить западные санкции.
Пятно на лбу у Байдена
Российские пропагандисты активно высмеивали визит президента США Байдена в Киев и Польшу. Байдена называли стариком, ставили под сомнение его умственные способности. Был показан ролик, в котором утверждалось, что у Байдена пятно на лбу из-за того, что он споткнулся на трапе, выходя из самолета в Киеве. Также кремлевские идеологи считают, что Байден в Польше не смог дать достойного ответа на мощное выступление Путина. "Один день, два диаметрально противоположных выступления. Одно из них войдет в историю. Другое может быть приобщено к материалам международного трибунала", - заявил глава Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.
Пропагандисты также ложно утверждали, что воздушная тревога во время встречи Байдена и Зеленского была искусственно запущена украинцами для создания большего эффекта, так как повода для воздушной тревоги не было. Воздушная тревога в понедельник утром была вызвана взлетом российского истребителя МИГ над Беларусью, которая граничит с Украиной на севере. Ракета, выпущенная из Беларуси, может достичь цели в Киеве менее чем за 20 минут, сообщает международная пресса. Между тем кремлевские идеологи утверждают, что это выдумка и ни один российский истребитель не взлетал с территории Беларуси.
Чтобы успокоить и произвести впечатление на местную общественность, пропагандисты хвастались, что США "попросили разрешения" у России на визит Байдена в Киев и что без такого разрешения визит был бы невозможен. На самом деле Белый дом просто поставил Кремль перед фактом. Хотя пропагандисты говорят то, что велит Кремль, бросается в глаза, что почти все участники программы выразили свое недоумение, почему Россия допустила Байдена в Киев, почему главный противник свободно разгуливает по российским "историческим землям". Сами того не осознавая, они показали, что у России нет никаких возможностей помешать визиту Байдена в Киев.
Скандально известный генерал Андрей Гурулев пришел на эфир 22 февраля, то есть накануне отмечаемого в России Дня защитника Отечества, в парадной форме, увешанной медалями, и заявил, что он плакал во время выступления Путина. А про Зеленского сказал, что эту "гадость" надо просто уничтожить. Россия должна действовать как Моссад, известный своей охотой на нацистов. Штатный оратор передачи, израильский "общественный деятель" Яков Кедми, подтвердил, что Израиль давно бы устранил такого человека, как Зеленский.
Итальянская нацистка
Визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Киев тоже не понравился пропагандистам. Утверждалось, что таким образом Италия возвращается к своим историческим корням, связанным с фашистским режимом Муссолини. Российские пропагандисты акцентировали, что Мелони представляет "нацистскую" партию.
Интересно, что прошлой осенью международная пресса со ссылкой на американских следователей сообщила, что Россия в течение многих лет активно спонсирует крайне правые популистские партии в Западной Европе, в том числе партию Мелони "Братья Италии". Это свидетельствует о "гибкости" внешней политики России. На данный момент приезд Мелони в Киев, учитывая ее партийную принадлежность, конечно, выгоден пропагандистам, потому что в глазах россиян весь западный мир захвачен фашизмом, что развязывает России руки для борьбы с ним.
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