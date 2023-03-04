Видео ⟩ За занавесом: Россия против США

Говоря о лживых идеологических посылах Путина, следует упомянуть его возмущение тем, что украинцы назвали одну из бригад своих вооруженных сил "Эдельвейс", что, как утверждается, является прямой ссылкой на вооруженное формирование с таким же названием в армии нацистской Германии. С точки зрения Путина, это еще одно подтверждение того, что Украина - нацистское государство с такой же идеологией. Между тем фактчекеры на новостном портале Euronews заявили, что это звучит как минимум лицемерно, напомнив, что несколько лет назад во внутренних войсках России, которые позже вошли в состав Росгвардии, тоже было подразделение "Эдельвейс", которое в 2016 году сменило название. Еще одно подразделение "Эдельвейс" было создано в составе сил специального назначения Республики Алтай в 1993 году и просуществовало как минимум до 2018 года.

Все российские идеологи с восторгом восприняли бессчетно повторявшееся утверждение Путина о том, что главным противником России в войне является не Украина, а США. Нынешняя война имеет для России экзистенциальный смысл "быть или не быть", потому что Запад хочет уничтожить Россию. Поэтому у России нет другого выхода, кроме как бороться до конца, ведь на карту поставлено существование России как государства, русского языка и культуры.