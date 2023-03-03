Видео ⟩ Министра иностранных дел Лаврова высмеяли во время конференции в Индии

Мы пытаемся остановить войну, которая была начата против нас, используя украинский народ", - сказал Лавров. После этого сообщения публика громко расхохоталась и зашумела.

Несмотря на продолжающийся смех, Лавров подчеркнул, что заданные ему вопросы участников конференции о войне он считает "двойными стандартами".

"А вы в те годы интересовались тем, что происходит в Ираке, что происходит в Афганистане?. Почему вы не задаете вопросы Соединенным Штатам", - спросил он кого-то из участников конференции.

После того, как Лавров закончил свое выступление, некоторые зрители проводили его аплодисментами.

В конференции Raisina Dialogue принимают участие ученые, дипломаты и руководители высшего звена предприятий со всего мира, отмечает The Washington Post.