Участники конференции Raisina Dialogue, состоявшейся в Дели, с насмешкой восприняли сообщение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что российская война в Украине началась "против воли России и именно Россия желает ее остановить". Видео из конференции опубликовала американская газета США The Washington Post.
Видео ⟩ Министра иностранных дел Лаврова высмеяли во время конференции в Индии
Мы пытаемся остановить войну, которая была начата против нас, используя украинский народ", - сказал Лавров. После этого сообщения публика громко расхохоталась и зашумела.
Несмотря на продолжающийся смех, Лавров подчеркнул, что заданные ему вопросы участников конференции о войне он считает "двойными стандартами".
"А вы в те годы интересовались тем, что происходит в Ираке, что происходит в Афганистане?. Почему вы не задаете вопросы Соединенным Штатам", - спросил он кого-то из участников конференции.
После того, как Лавров закончил свое выступление, некоторые зрители проводили его аплодисментами.
В конференции Raisina Dialogue принимают участие ученые, дипломаты и руководители высшего звена предприятий со всего мира, отмечает The Washington Post.
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