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По подозрению в перевозке оружия в Беларуси задержали водителя автобуса из Латвии

rus.tvnet.lv
По подозрению в перевозке оружия в Беларуси задержали водителя автобуса из Латвии
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Руки в наручниках. Иллюстративное фото.
Руки в наручниках. Иллюстративное фото. Фото: CC7/Shutterstock

По подозрению в перевозке нелегального оружия в Беларуси задержан 70-летний водитель автобуса из Латвии, сообщает Латвийское телевидение.

Водитель автобуса задержан, так как у него обнаружено несколько деталей оружия. Водитель заявил, что вез посылку знакомого из Даугавпилса в Витебский район.

Задержанному грозит семь лет тюрьмы.

Министерство иностранных дел Латвии подтвердило, что информировано о задержанном гражданине Латвии.

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