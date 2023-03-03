По подозрению в перевозке нелегального оружия в Беларуси задержан 70-летний водитель автобуса из Латвии, сообщает Латвийское телевидение.
По подозрению в перевозке оружия в Беларуси задержали водителя автобуса из Латвии
По подозрению в перевозке оружия в Беларуси задержали водителя автобуса из Латвии
Водитель автобуса задержан, так как у него обнаружено несколько деталей оружия. Водитель заявил, что вез посылку знакомого из Даугавпилса в Витебский район.
Задержанному грозит семь лет тюрьмы.
Министерство иностранных дел Латвии подтвердило, что информировано о задержанном гражданине Латвии.
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