Власти России рекомендовали российским предприятиям самостоятельно закупать системы противовоздушной обороны для борьбы с дронами, сообщает The Moscow Times.
В России предприятиям рекомендовали самостоятельно закупать системы ПВО
По словам руководителя комитета обороны Госдумы РФ Андрея Картаполова, российским компаниям стоило бы закупать такие системы для борьбы с дронами, так как средства Министерства обороны "сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов".
"Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", - пояснил депутат.
По его словам, зоны размещения российских средств противовоздушной обороны известны как разведке НАТО, так и украинским военным.
"То есть они примерно знают, где наши средства ПВО находятся, и запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел не только огибая рельеф, но и обходя эти же районы противовоздушной обороны, вполне возможно", - отметил Картаполов.
Напомним, в Москве усиливают противовоздушную оборону, еще одну систему ПВО установили прямо у станции метро.
В последнее время на крышах административных зданий Москвы стали размещать самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".
28 февраля российские регионы попали под крупнейшую с начала войны атаку дронов, которая затронула территории в сотнях километров от линии фронта. Беспилотники были замечены в Брянской и Белгородской областях, а также в Ленинградской области и Краснодарском крае. Еще один дрон упал в Подмосковье в деревне Губастово.
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