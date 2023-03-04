В России предприятиям рекомендовали самостоятельно закупать системы ПВО

По словам руководителя комитета обороны Госдумы РФ Андрея Картаполова, российским компаниям стоило бы закупать такие системы для борьбы с дронами, так как средства Министерства обороны "сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов".

"Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", - пояснил депутат.

По его словам, зоны размещения российских средств противовоздушной обороны известны как разведке НАТО, так и украинским военным.

"То есть они примерно знают, где наши средства ПВО находятся, и запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел не только огибая рельеф, но и обходя эти же районы противовоздушной обороны, вполне возможно", - отметил Картаполов.

Напомним, в Москве усиливают противовоздушную оборону, еще одну систему ПВО установили прямо у станции метро.

В последнее время на крышах административных зданий Москвы стали размещать самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

28 февраля российские регионы попали под крупнейшую с начала войны атаку дронов, которая затронула территории в сотнях километров от линии фронта. Беспилотники были замечены в Брянской и Белгородской областях, а также в Ленинградской области и Краснодарском крае. Еще один дрон упал в Подмосковье в деревне Губастово.