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Видео ⟩ ВСУ уничтожили у Угледара "Тюльпан" - российский миномет особой мощности

rus.tvnet.lv
ВСУ уничтожили у Угледара "Тюльпан" - российский миномет особой мощности
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Украинская артиллерия уничтожила в Донбассе российский самоходный миномет особой мощности 2С4 "Тюльпан", сообщают зарубежные СМИ.

Эту военную платформу уничтожила 72-я отдельная механизированная бригада сил Украины. Указывается, что миномет использовался для атак на мирных жителей и их дома.

"Тюльпан" - разработанный в советское время 240-миллиметровый самоходный миномет, созданный для уничтожения городов. Этот миномет способен поражать цели на расстоянии примерно в 20 километров.

2С4 был разработан в начале 1970-х годов на Уральском заводе транспортного машиностроения, а спроектирован был на Пермском машиностроительном заводе. Российская армия использовала "Тюльпаны" в Чечне, сейчас они размещены и в Украине. До сих пор было подтверждено пять случаев уничтожения такой техники.

По информации СМИ, эта платформа была уничтожена у Угледара, где россияне регулярно терпят потери как техники, так и живой силы.

С начала войны в феврале прошлого года потери живой силы армии РФ уже превысили 151 000 человек.

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