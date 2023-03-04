Видео ⟩ ВСУ уничтожили у Угледара "Тюльпан" - российский миномет особой мощности

Эту военную платформу уничтожила 72-я отдельная механизированная бригада сил Украины. Указывается, что миномет использовался для атак на мирных жителей и их дома.

#Ukraine: A Russian 2S4 Tyulpan 240mm self-propelled mortar was destroyed by the Ukrainian 72nd Brigade in #Donetsk Oblast. This is the 5th loss of this potent type. pic.twitter.com/2aiBsdiXsc — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 2, 2023

"Тюльпан" - разработанный в советское время 240-миллиметровый самоходный миномет, созданный для уничтожения городов. Этот миномет способен поражать цели на расстоянии примерно в 20 километров.

2С4 был разработан в начале 1970-х годов на Уральском заводе транспортного машиностроения, а спроектирован был на Пермском машиностроительном заводе. Российская армия использовала "Тюльпаны" в Чечне, сейчас они размещены и в Украине. До сих пор было подтверждено пять случаев уничтожения такой техники.

По информации СМИ, эта платформа была уничтожена у Угледара, где россияне регулярно терпят потери как техники, так и живой силы.

С начала войны в феврале прошлого года потери живой силы армии РФ уже превысили 151 000 человек.