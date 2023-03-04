Черный день на дорогах Латвии: за сутки в ДТП с участием грузовиков погибли 3 человека

В 10:50 на перекрестке улиц Баложу и Райня в Гулбене автомобиль Saab столкнулся с грузовиком MAN с прицепом. Водитель Saab от полученных травм скончался.

В 16:40 на 173-м километре Лиепайского шоссе в Дурбе в результате столкновения двух автомобилей погибла женщина. По предварительной информации, женщина на автомобиле Seat Ibiza выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовиком MAN с прицепом. Водитель легкового автомобиля скончалась от полученных травм на месте происшествия.

В 12:27 в Саукской волости Екабпилсского края грузовик Scania с прицепом, перевозившим комбайн John Deere, задним ходом наехал на стоявший сзади погрузчик Manitou, придавив находившегося между комбайном и погрузчиком мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия.