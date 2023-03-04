Авария с участием поезда в Риге: 87-летний водитель не смог объяснить, как оказался на рельсах

Сам 87-летний водитель, который, по его словам, водит машину еще с прошлого века, не смог объяснить, как там оказался. Известно только то, что в месте, где произошло столкновение, автомобили не ездят.

"Было тяжело, но доехал. Затем понял, что дальше уже нельзя", - рассказал водитель.

На вопрос, каким был пункт назначения, он ответил: "Ой, черт его знает!".

Сначала мужчина ехал по пешеходной дороге, ведущей вдоль заводской территории, а затем вырулил прямо на рельсы. Машинист поезда рассказал, что из-за солнца заметил машину слишком поздно и столкновение было неизбежным.

К счастью, пострадал лишь автомобиль, сам водитель травм не получил. В свою очередь, для пассажиров поезда поездка основательно затянулась.

Поезд из Тукумса в Риге задержался на два часа. Оттащить автомобиль с рельсов и восстановить движение помогли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы в сотрудничестве с работниками Latvijas dzelzceļš.

Фото: TVNET