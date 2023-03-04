Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине

"Примерно за 200 млн евро в Украине может быть построен завод Rheinmetall, который выпускал бы до 400 (танков. - Ред.) Panther в год. Переговоры с украинским правительством - многообещающие, и я надеюсь, что решение будет принято в ближайшие два месяца", - отметил Паппергер.

Гендир Rheinmetall: Для победы Украине необходимо от 600 до 800 танков

Для победы в войне Украине необходимо от 600 до 800 танков, и для удовлетворения этой потребности производство должно быть налажено в оперативном порядке, считает эксперт. Он полагает, что защитить завод от российских атак с помощью украинских систем противовоздушной обороны "не составит труда".

"Даже если Германия передаст (Киеву. - Ред.) все 300 танков Leopard 2 из запасов бундесвера, их будет слишком мало", - добавил Армин Паппергер.