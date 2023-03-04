Главнокомандующий НАТО назвал потери России в войне

По словам главнокомандующего НАТО в Европе, после начала войны России в Украине, НАТО необходимо адаптироваться к новой реальности. Масштаб этой войны невероятен, заявил в пятницу генерал Кристофер Каволи.

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По словам Каволи,

На сегодняшний день Россия потеряла более 2000 больших боевых танков. Более 200 000 солдат и более 1800 офицеров были убиты или ранены. Кроме того, по словам Каволи, российская армия выпускает в среднем более 23 тысяч артиллерийских снарядов в день.

В начале вторжения в Украину это число было еще выше. Французские военные источники сообщили, что прошлым летом российские войска выпускали до 50 000 артиллерийских снарядов в день.

При этом в Украине значительно меньше снарядов. В ноябре прошлого года официальный представитель США подсчитал, что Украина использовала от 4000 до 7000 артиллерийских снарядов в день.

Кроме того, Киев сталкивается с нехваткой боеприпасов. На прошлой неделе министр иностранных дел Эстонии предупредил, что у Украины заканчиваются артиллерийские снаряды.

"Сегодня мы имеем ситуацию, когда Россия использует за один день столько ракет, сколько ЕС производит за один месяц", - сказал министр.

По словам генерала Кристофера Каволи: "Если враг - танк, ты должен быть танком". Однако урок, извлеченный из холодной войны, заключается в том, что точность оружия имеет первостепенное значение.

Кроме того, важны производственные мощности оборонной промышленности. В войне побеждают те, кто может производить быстрее и больше всех.