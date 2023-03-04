Кристофер Каволи, командующий НАТО в Европе, потрясен масштабами войны в Украине. "Это невероятно", - сказал он. После чего привел цифры потерь России. При этом генерал подчеркнул, что Киев испытывает нехватку боеприпасов.
Главнокомандующий НАТО назвал потери России в войне
По словам главнокомандующего НАТО в Европе, после начала войны России в Украине, НАТО необходимо адаптироваться к новой реальности. Масштаб этой войны невероятен, заявил в пятницу генерал Кристофер Каволи.
По словам Каволи,
На сегодняшний день Россия потеряла более 2000 больших боевых танков. Более 200 000 солдат и более 1800 офицеров были убиты или ранены. Кроме того, по словам Каволи, российская армия выпускает в среднем более 23 тысяч артиллерийских снарядов в день.
В начале вторжения в Украину это число было еще выше. Французские военные источники сообщили, что прошлым летом российские войска выпускали до 50 000 артиллерийских снарядов в день.
При этом в Украине значительно меньше снарядов. В ноябре прошлого года официальный представитель США подсчитал, что Украина использовала от 4000 до 7000 артиллерийских снарядов в день.
Кроме того, Киев сталкивается с нехваткой боеприпасов. На прошлой неделе министр иностранных дел Эстонии предупредил, что у Украины заканчиваются артиллерийские снаряды.
"Сегодня мы имеем ситуацию, когда Россия использует за один день столько ракет, сколько ЕС производит за один месяц", - сказал министр.
По словам генерала Кристофера Каволи: "Если враг - танк, ты должен быть танком". Однако урок, извлеченный из холодной войны, заключается в том, что точность оружия имеет первостепенное значение.
Кроме того, важны производственные мощности оборонной промышленности. В войне побеждают те, кто может производить быстрее и больше всех.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!