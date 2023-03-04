Вице-мэр Бахмута: на улицах продолжаются бои, Россия не контролирует город

"Каждый час в Бахмуте похож на ад. Враг добился успехов к северу и северо-западу от Бахмута неделю назад. Украинские солдаты оказывают сопротивление. За последние дни линия фронта стабилизировалась благодаря нашей упорной работе", - сказал заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко.

К юго-западу от Бахмута украинские силы изо всех сил пытаются сдерживать нападение россиян на дорогу Константиновка-Бахмут, добавил он.

По словам Назаренко, у российских военных, видимо, истощаются запасы амуниции, и они перешли к беспорядочным обстрелам, но при этом у них все равно больше снарядов, чем у украинской армии, добавил он.

В начале этой недели президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Бахмуте становится все более сложной.

В пятницу, второй раз за неделю, на передовой в Бахмуте побывал командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский.

"На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток окружить город. В течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюкивка, Дубово-Васильевка и Бахмут", - говорилось в вечерней сводке генштаба ВСУ в пятницу.

"Ни дюйма нашей земли"

"Я уверен, что мы не должны уступить врагу ни дюйма нашей земли, - подчеркнул вице-мэр Бахмута Александр Марченко. - Мы должны защитить нашу землю, мы должны защитить наших людей, мы должны защитить предприятия, которые люди строили на этой земле".