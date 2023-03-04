Рига столкнулась с абсурдной ситуацией, когда осенью более 800 детей стояли в очереди на место в муниципальном детском саду. Но из-за нехватки воспитателей не удалось открыть новый сад Dzīpariņš на улице Рупниецибас, сообщает Panorāma.
Видео ⟩ Новый детский сад в Риге пустует - нет воспитателей
Новый детский сад в Риге пустует - нет воспитателей
Детский сад рассчитан на 100 детей. С другой стороны, из-за отсутствия детей в детском саду Ozoliņš, рассчитанном на 200 мест, работают только две группы.
На этой неделе для будущего сада была найдена новая директор Анния Вилде - она обещает привлечь педагогов, которые еще учатся в университете.
"Заведение должно работать! Я приложу все усилия к открытию детского сада", - сказала она.
Противоположная ситуация в саду Ozoliņš на улице Славу: там есть место для 200 детей, но открыты только две группы.
Мэр Риги Мартиньш Стакис также признает, что ситуация неприятная.
Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)
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