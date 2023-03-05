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В субботу на заснеженных дорогах произошло 159 ДТП

rus.tvnet.lv
В субботу на заснеженных дорогах произошло 159 ДТП
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Автомобиль в кювете. Иллюстративное фото
Автомобиль в кювете. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

В субботу, когда в большинстве регионов Латвии условия движения на дорогах были сложными, зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), свидетельствуют данные Госполиции.

В 11 авариях пострадали в общей сложности 16 человек, в том числе 13 - в авариях в Рижском регионе.

В субботу задержано девять нетрезвых водителей, в том числе пять в состоянии алкогольного опьянения свыше 1,5 промилле, поэтому они будут привлечены в уголовной ответственности.

За 24 часа полиция составила 438 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 89 за превышение скорости и 11 за агрессивное вождение.

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