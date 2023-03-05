В субботу на заснеженных дорогах произошло 159 ДТП

В 11 авариях пострадали в общей сложности 16 человек, в том числе 13 - в авариях в Рижском регионе.

В субботу задержано девять нетрезвых водителей, в том числе пять в состоянии алкогольного опьянения свыше 1,5 промилле, поэтому они будут привлечены в уголовной ответственности.

За 24 часа полиция составила 438 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 89 за превышение скорости и 11 за агрессивное вождение.