В субботу, когда в большинстве регионов Латвии условия движения на дорогах были сложными, зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), свидетельствуют данные Госполиции.
В субботу на заснеженных дорогах произошло 159 ДТП
В субботу на заснеженных дорогах произошло 159 ДТП
В 11 авариях пострадали в общей сложности 16 человек, в том числе 13 - в авариях в Рижском регионе.
В субботу задержано девять нетрезвых водителей, в том числе пять в состоянии алкогольного опьянения свыше 1,5 промилле, поэтому они будут привлечены в уголовной ответственности.
За 24 часа полиция составила 438 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 89 за превышение скорости и 11 за агрессивное вождение.
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