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В субботу в Огре в кювет съехал автобус с 41 человеком в салоне

rus.tvnet.lv
В субботу в Огре в кювет съехал автобус с 41 человеком в салоне
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Автомобиль скорой помощи. Иллюстративное фото
Автомобиль скорой помощи. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

В субботу вечером в Огре съехал в кювет автобус, в котором находился 41 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Авария произошла около 21:00 на перекрестке улиц Бривибас и Либиешкална.

Автобус из кювета вытащили спасатели. Среди пассажиров были несовершеннолетние.

В субботу вечером в Латвии шел сильный снегопад, обстановка на дорогах была осложнена.

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