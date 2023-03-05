В субботу вечером в Огре съехал в кювет автобус, в котором находился 41 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
В субботу в Огре в кювет съехал автобус с 41 человеком в салоне
В субботу в Огре в кювет съехал автобус с 41 человеком в салоне
Авария произошла около 21:00 на перекрестке улиц Бривибас и Либиешкална.
Автобус из кювета вытащили спасатели. Среди пассажиров были несовершеннолетние.
В субботу вечером в Латвии шел сильный снегопад, обстановка на дорогах была осложнена.
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