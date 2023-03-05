1 марта на заправочной станции около торгового центра Sikupilli в Таллинне произошел взрыв газа в автомобиле. Видеозаписи происшествия и поврежденного взрывом автомобиля распространяются в социальных сетях со скоростью света, пишет Limon.ee.
Взрыв газового баллона в машине на заправке в Таллинне: опубликовано видео
В среду, 1 марта, в 14.16 спасатели получили вызов: на Тартуском шоссе в Таллинне около автозаправочной станции Alexela рядом с торговым центром Sikupilli горит легковой автомобиль. На месте выяснилось, что взорвался баллон SNG (сжиженный нефтяной газ) в автомобиле Seat.
"В машине был еще один баллон, но спасатели отсоединили его. Предположительно, мимо машины проехал автомобиль, который также был поврежден", - сообщил представитель Спасательного департамента.
В момент взрыва водитель находился в машине один и, к счастью, не пострадал. Сотрудники скорой помощи проверили состояние здоровья водителя. У автомобиля также не было действующего сертификата техосмотра.
Через несколько дней в социальных сетях начали распространяться видеозаписи взрыва.
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Пользователь TikTokker опубликовал видео автомобиля, в котором взорвался газовый баллон. На видео видно, как сильно пострадал автомобиль от газового баллона.
@shavkatn Auto plahvatus bensiinijaamas #tallinntiktok #eestitiktok ♬ оригинальный звук - Shavkat
Урмет Тамбре, глава Бюро уголовного розыска Северной префектуры, также опубликовал видеозапись взрыва в Twitter.
Kell 14.16 saime teate õnnetusest, et Tartu maanteel plahvatas sõiduauto Seati CNG gaasiballoon. Plahvatuse hetkel viibis juht sõidukis üksi ning õnneks ta viga ei saanud. Küll aga said plahvatuse tagajärjel kergemaid kahjustusi ka mõned lähedal viibinud sõidukid. #politsei pic.twitter.com/uUS0PYVhdS— Urmet Tambre (@UrmetTambre) March 1, 2023
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