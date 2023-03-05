В ходе войны против Украины Россия уже не раз выделялась "нерушимой логикой". После того, как по их же вине производство соусов "Чумак" в Херсонской области не смогло возобновить деятельность, россияне начали демонтаж завода, а устройства увезли в Крым. Поставщики "Чумака" - местные сельскохозяйственные предприятия - были вынуждены перейти под российскую юрисдикцию, сообщает украинское издание Focus.ua.
Из-за "железной логики" россияне демонтировали завод "Чумак" в Украине
Украинская компания "Чумак" производила кетчуп, томатный соус и другие подобные продукты питания, часть из которых была доступна и на полках латвийских магазинов. Как каналу Espresso TV рассказал представитель совета Херсонской области Сергей Хлань, россияне после оккупации Каховки хотели возобновить производство на заводе "Чумак".
Однако сделать это не удалось, так как перед этим российская армия уже успела разграбить завод "Чумак", поэтому было принято решение ликвидировать предприятие "из-за его неэффективности".
"Оккупанты вывезли оборудование завода в Крым. "Чумак" попал в руки неизвестной крымской компании, которая пыталась возобновить деятельность производства, однако без оборудования это не было возможным, поэтому они ликвидировали "Чумак", - сказал Хлань.
По его словам, россияне в Херсонской области "продолжают воровать все, что не привязано", поэтому уничтожаются и сельскохозяйственные компании, которые "национализируются" и переводятся под российские законы. 24 февраля сообщалось, что работники сельскохозяйственных и производящих продукты питания предприятий, которые отказались сотрудничать с оккупационной властью, были уволены с работы.
У многих компаний был свой автопарк, который просто разворовали и отдали российской армии. Кроме того, было украдено оборудование компьютерных систем "Чумак" и остатки запасов томатного соуса, которые увезли в неизвестное место.
Focus.ua отмечает, что 25 февраля Россия вызвала взрыв недалеко от Херсона. В результате взрыва были и погибшие. После того, как в ноябре Украина освободила часть Херсонской области по левому берегу Днепра, ВСУ не удалось полностью освободить ранее оккупированную территорию от мин. Поэтому местных жителей призывают к осторожности.
🏭Unable to restart the plant of Ukraine's food producer #Chumak in Kherson region, russian occupants are stealing the equipment and cutting the facility into scrap metal.#RussiaUkraineWar #RussiaisATerroistState— Latifundist.сom (@LatifundistCom) February 27, 2023
We visited the plant back in 2021 ⤵ pic.twitter.com/NjzifhhigP
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