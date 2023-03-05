Из-за "железной логики" россияне демонтировали завод "Чумак" в Украине

Украинская компания "Чумак" производила кетчуп, томатный соус и другие подобные продукты питания, часть из которых была доступна и на полках латвийских магазинов. Как каналу Espresso TV рассказал представитель совета Херсонской области Сергей Хлань, россияне после оккупации Каховки хотели возобновить производство на заводе "Чумак".

Однако сделать это не удалось, так как перед этим российская армия уже успела разграбить завод "Чумак", поэтому было принято решение ликвидировать предприятие "из-за его неэффективности".

"Оккупанты вывезли оборудование завода в Крым. "Чумак" попал в руки неизвестной крымской компании, которая пыталась возобновить деятельность производства, однако без оборудования это не было возможным, поэтому они ликвидировали "Чумак", - сказал Хлань.

По его словам, россияне в Херсонской области "продолжают воровать все, что не привязано", поэтому уничтожаются и сельскохозяйственные компании, которые "национализируются" и переводятся под российские законы. 24 февраля сообщалось, что работники сельскохозяйственных и производящих продукты питания предприятий, которые отказались сотрудничать с оккупационной властью, были уволены с работы.