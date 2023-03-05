Солнце и снег: синоптики о погоде в понедельник

Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, временами во время снегопада порывами до 15 метров в секунду.

На солнце воздух днем прогреется до -1...+2 градусов.

В Риге временами ожидается снег, временами будет светить солнце. Умеренный южный ветер сменится слабым западным ветром, температура воздуха составит около +1 градуса.

Галерея: Метель в Риге