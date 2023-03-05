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В Босфоре заметили судно из РФ под санкциями с тяжелым грузом

rus.tvnet.lv
В Босфоре заметили судно из РФ под санкциями с тяжелым грузом
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Российский грузовой корабль
Российский грузовой корабль Фото: Скриншот с https://twitter.com/YorukIsik

Российское грузовое судно было замечено в проливе Босфор, когда оно направлялось в Новороссийск из сирийского Тартуса. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на специализированный сайт Naval News.

Как сообщалось ранее, Турция закрыла для России проход путь между Средиземным и Черным морями. Но это распространяется только на российские военные корабли, а не на вспомогательные и торговые суда.

Судно называется "Спарта IV". Сообщается, что оно оно быстро и тихо прошло через Босфор в темное время суток. Очевидцы также сообщают, что  когда "Спарта IV" шла через Босфор, у нее была заявлена осадка 6,2 метра, что означает большую загрузку. Кроме того, в восточной части Средиземного моря судно сопровождал российский корвет "Стерегущий". 

Ожидается, что судно будет разгружаться в Новороссийске, базе, активно участвующей во вторжении на Украину.

Русская служба BBC сообщает, что судно доставило в сирийский город Тартус гуманитарную помощь после землетрясения в начале февраля. После этого судно с грузом отправили обратно в Россию.

"Спарта IV" - судно российской компании "СК ЮГ", которая внесена в американские санкционные списки. Само судно также находится под санкциями.

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