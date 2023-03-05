В Босфоре заметили судно из РФ под санкциями с тяжелым грузом

Как сообщалось ранее, Турция закрыла для России проход путь между Средиземным и Черным морями. Но это распространяется только на российские военные корабли, а не на вспомогательные и торговые суда.

Судно называется "Спарта IV". Сообщается, что оно оно быстро и тихо прошло через Босфор в темное время суток. Очевидцы также сообщают, что когда "Спарта IV" шла через Босфор, у нее была заявлена осадка 6,2 метра, что означает большую загрузку. Кроме того, в восточной части Средиземного моря судно сопровождал российский корвет "Стерегущий".

Ожидается, что судно будет разгружаться в Новороссийске, базе, активно участвующей во вторжении на Украину.

Русская служба BBC сообщает, что судно доставило в сирийский город Тартус гуманитарную помощь после землетрясения в начале февраля. После этого судно с грузом отправили обратно в Россию.

"Спарта IV" - судно российской компании "СК ЮГ", которая внесена в американские санкционные списки. Само судно также находится под санкциями.

Repatriation of military equipment: @USTreasury sanctioned SC SOUTH LLC owned Russia flag vessel Sparta IV, itself sanctioned for being linked to SOUTH, transited Bosphorus toward BlackSea en route from Tartus to Novorossiysk carrying military cargo. Civilian vessel in name only. pic.twitter.com/QDy5q6ByOq — Yörük Işık (@YorukIsik) March 5, 2023