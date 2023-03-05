Под Бахмутом погибла "ангел бойцов" - 29-летняя фельдшер Яна Рихлицкая

До войны Яна работала в страховой компании. После полномасштабного вторжения России в Украину она вызвалась помогать мирным жителям и солдатам. Позже она пошла добровольцем в вооруженные силы и работала медиком в армии, где спасла немало жизней. В последнее время она работала в пункте стабилизации.

"Пункт стабилизации - это место, где раненых, взятых с поля боя, перевязывают и готовят к дальней дороге к медикам. Я даже не могу представить поток раненых, пришедший из Бахмута", - говорит подруга Яны.

"Девочка с косичками. Много кто работал на стадпунктах и встречал девочку с косичками, больше не встретите, ее убила России. Боевой медик Яна ("Яра") Рихлицкая и санитар погибли во время эвакуации раненных под Бахмутом", - написал украинский фотограф Сергей Нужненко.

Друзья и знакомые погибшей говорят, что Яна делала все для победы, рисковала жизнью, помогая раненым.

Фото: pravda.com.ua