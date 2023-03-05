С понедельника меняется движение трамваев № 1, 2, 5 и 10

На время работ будет закрыт участок трамвайных путей на улице 13 Января от улицы Вальню до улицы 11 Ноября.

На время строительных работ изменено название 10-го трамвайного маршрута - "Привокзальная площадь - Бишумуйжа". А также изменено время отправления с конечных остановок.

Строительные работы на пересечении набережной 11 Ноября и улицы 13 Января осуществляются при софинансировании Европейского союза.

Что ремонтируют?

Будет адаптирована инфраструктура для низкопольного трамвая. Это коснется трамвайной линии 7-го маршрута на участке от Центрального рынка до конечного пункта "Кенгарагс". А также трамвайной линии 5-го маршрута на участке от Юрмалас гатве и улицы Слокас до конечного пункта "Ильгюциемс".

Кроме того, в ходе реализации проекта планируется отремонтировать четыре и построить одну подстанцию, оснастив все их электрооборудованием, с целью обеспечения достаточного электроснабжения движения низкопольного трамвая.

Общая стоимость проекта запланирована на уровне 55,2 млн евро, а софинансирование ЕС составляет 85% от затрат проекта, или 38,78 млн евро.