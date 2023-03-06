Пара обвинила компанию по подводному плаванию в том, что их бросили посреди океана

В сентябре 2021 года Элизабет Вебстер и ее муж Александр Беркл провели медовый месяц на Гавайях, во время которого отправились на снорклинг-экскурсию, организованную турфирмой Sail Maui.

Согласно судебным документам, пара была частью группы из 44 человек, которые отправились заниматься сноркелингом в 10 утра и должны были вернуться около 15:00.

В документах говорится, что капитан лодки сообщил всем, что корабль встанет на якорь в этом месте примерно за час до перехода к следующему месту. Однако капитан не сообщил группе, когда именно им следует вернуться на лодку.

Через 15 минут плавания они обнаружили, что лодка пропала. Пара попыталась плыть по направлению движения лодки.

"Они поняли, что корабль покинул их и не вернется, поэтому пара решила, что их единственный шанс на спасение - это вернуться на берег", - говорится в документах.