Китай не хочет поражения России, но также не хочет портить отношения с США и Европейским союзом. Поэтому сейчас перед восточной страной стоит большая дилемма, сообщает The Economist.
Оружие для России: Китай перед большой дилеммой
Россия много лет поставляет оружие Китаю. В период с 2001-2010 гг. РФ поставила Пекину оружия на два миллиарда долларов, а соглашение 2015 года предусматривает увеличение поставок до 7 миллиардов долларов. Но сейчас ситуация коренным образом изменилась.
Через год после вторжения в Украину Россия потеряла более 9400 единиц боевой техники, в том числе 1500 танков. Россия также сталкивается с нехваткой боеприпасов. Спецслужбы США считают, что руку помощи России в этот момент может протянуть Китай, рассматривающий идею снабжения России летальным оружием. Это может серьезно изменить ход войны, а также углубить кризис в отношениях Китая с ЕС и США.
Россия неоднократно просила Китай прислать оружие, но Пекин всегда отказывался, соглашаясь на нелетальную помощь, такую как каски и другие товары, например, запчасти для самолетов.
Американцы не раскрыли, какое именно оружие может отправить Пекин, но 23 февраля немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Вооруженные силы России ведут переговоры с китайской компанией Bingo Intelligent Aviation Technology о закупке 100 ударных беспилотников.
На следующий день после этой публикации газета Washington Post процитировала американских официальных лиц, заявивших, что Китай рассматривает возможность предоставления России артиллерийских снарядов. И Россия, и Украина используют в своей войне снаряды советского стандарта калибра 122 и 152 мм, и обе страны ищут эти снаряды по всему миру.
Однако белорусские склады опустели, Северная Корея не спешит отдавать свой арсенал России, а у Ирана слишком мало боеприпасов такого калибра.
Дружеская рука Китая
У Китая таких зарядов много. По словам бывшего шпиона Пентагона Лония Хенли, о китайских запасах и количестве боеприпасов известно мало, но этого должно быть достаточно, чтобы вывести Россию из "кризиса нехватки боеприпасов". Это может сыграть очень важную роль в конфликте, где основной стратегией является ослабление сил противника.
У Китая есть возможность склонить чашу весов в пользу России. Китай является четвертым по величине экспортером оружия в мире. Восемь китайских компаний входят в число 100 крупнейших производителей оружия. Семь из этих компаний входят в первую двадцатку, уступая только США. В последние годы объемы экспорта китайских производителей вооружений также значительно выросли.
Война России в Украине может дать Китаю возможность изменить баланс сил в своих военных отношениях с Россией. В течение многих лет Пекин импортировал российские военные технологии, чтобы затем использовать их в производстве собственного оружия. В 2017-2021 годах 81% оборонного импорта Китая приходился на Россию, включая двигатели для новых китайских тактических истребителей.
По мнению военного эксперта Майкла Раски, сейчас у Пекина есть возможность стать относительно равноправным партнером России в военной сфере. Китай может помочь России обойти западные санкции, отправив агрессору высокие технологии, необходимые для беспилотников, высокоточных ракет и другого оружия.
Предполагается, что взамен Китай может запросить у России технологии ракет РД-180. Технологии и реактивные двигатели могут сильно пригодиться Пекину.
Может, все-таки не поставлять?
В коридорах китайского правительства большая дилемма. Пекин точно не хочет поражения России на поле боя, тем более американским и европейским оружием. Кроме того, Китаю может понравиться идея о том, что США в настоящее время сосредоточены на Европе, а не на Индо-Тихоокеанском регионе.
Есть и причины, по которым Пекин мог бы сохранить существующую "политику двух стульев", а именно не поддерживать и не осуждать российскую агрессию и не посылать оружие. По словам одного европейского чиновника, Пекин был в ярости из-за того, что информация о возможной продаже оружия России просочилась в прессу и дошла до официальных лиц США.
Если бы Китай отправил оружие в Россию, он хотел бы сделать это в условиях полной секретности, иначе не смог бы публично назвать себя "нейтральным посредником". Более того, открытая поддержка российской агрессии еще больше испортит натянутые отношения с США и спровоцирует негативную реакцию со стороны ЕС.
Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предупредили, что, поставляя оружие России, Китай перейдет красную черту.
Китай неоднократно подчеркивал, что "не отправлял оружие ни одной стране, находящейся в состоянии войны", хотя на самом деле делает это регулярно. Боррель и президент США Джо Байден верят заявлению министра иностранных дел Китая Ван И о том, что Пекин не будет поставлять оружие России.
В воскресенье, 5 марта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что ЕС до сих пор не получил от США никаких доказательств того, что Китай рассматривает вопрос о поставках России оружия.
Поэтому причин для беспокойства пока нет, однако если Россия на поле боя весной или летом может начать нести очень большие потери, что грозит ей поражением, позиция Китая по поставкам вооружений (и его нейтралитет) может быть пересмотрена.
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