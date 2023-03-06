Оружие для России: Китай перед большой дилеммой

Предполагается, что взамен Китай может запросить у России технологии ракет РД-180. Технологии и реактивные двигатели могут сильно пригодиться Пекину.

Может, все-таки не поставлять?

В коридорах китайского правительства большая дилемма. Пекин точно не хочет поражения России на поле боя, тем более американским и европейским оружием. Кроме того, Китаю может понравиться идея о том, что США в настоящее время сосредоточены на Европе, а не на Индо-Тихоокеанском регионе.

Есть и причины, по которым Пекин мог бы сохранить существующую "политику двух стульев", а именно не поддерживать и не осуждать российскую агрессию и не посылать оружие. По словам одного европейского чиновника, Пекин был в ярости из-за того, что информация о возможной продаже оружия России просочилась в прессу и дошла до официальных лиц США.

Если бы Китай отправил оружие в Россию, он хотел бы сделать это в условиях полной секретности, иначе не смог бы публично назвать себя "нейтральным посредником". Более того, открытая поддержка российской агрессии еще больше испортит натянутые отношения с США и спровоцирует негативную реакцию со стороны ЕС.

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предупредили, что, поставляя оружие России, Китай перейдет красную черту.

Китай неоднократно подчеркивал, что "не отправлял оружие ни одной стране, находящейся в состоянии войны", хотя на самом деле делает это регулярно. Боррель и президент США Джо Байден верят заявлению министра иностранных дел Китая Ван И о том, что Пекин не будет поставлять оружие России.

В воскресенье, 5 марта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что ЕС до сих пор не получил от США никаких доказательств того, что Китай рассматривает вопрос о поставках России оружия.

Поэтому причин для беспокойства пока нет, однако если Россия на поле боя весной или летом может начать нести очень большие потери, что грозит ей поражением, позиция Китая по поставкам вооружений (и его нейтралитет) может быть пересмотрена.