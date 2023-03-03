Зачем Лукашенко ездил в Китай?

Связан ли визит с войной России в Украине?

Маркус Райснер, военный историк, офицер службы Генштаба австрийской армии предполагает, что "Лукашенко, возможно, пытается путем каких-то объяснений в Пекине удержать свою страну от участия в этом конфликте".

"Мы обычно исходим из того, что Лукашенко и Путин прекрасно ладят друг с другом. По крайней мере, так часто говорят аналитики. Вопрос в том, действительно ли это так. Вспомните массовые протесты в Беларуси, которые были подавлены. И что это будет означать, если вдруг Беларусь должна будет вступить в войну? Согласится ли с этим население, или оно будет протестовать, как мы это уже видели прежде? Я думаю, что Лукашеко пытается объяснить свою ситуацию Китаю и надеется, что он его будет в дальнейшем поддерживать в этом конфликте", - считает Райснер.

Эксперт Австрийского института международной политики Томас Эдер говорит, что Китаю было бы интересно обсудить с Лукашенко, какие планы у России, как будет продолжаться война. Он напоминает о популярной формулировке: "Китай демонстрирует пророссийский нейтралитет." Но добавляет: "Если почитать дискуссии среди китайских внешнеполитических экспертов, то там можно увидеть, что радикальная эскалация сейчас ни в коем случае не отвечает интересам Китая".