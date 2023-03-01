Китай планирует на картах вернуть городам России исторические китайские названия

Министерство природных ресурсов 14 февраля выразило это предложение на своем интернет-сайте, включив его в 14-й пункт об изменениях в общедоступных географических картах Китая.

Предлагается добавить аутентичные китайские названия для восьми географических объектов в России вблизи границ Китая. Это Владивосток (по-китайски Хайшенвай), Уссурийск (Шуанченцзы), Хабаровск (Боли), Благовещенск (Хайланпао), остров Сахалин (Куедао), Нерчинск (Нибучу), Николаевск-на-Амуре (Мяоцзе), Становый хребет (Вай Синьань).

Epoch Times отмечает, что правительство Китая решило "маркировать" территории, которые считаются несправедливо переданными России. До правления династии Цин (с 1636 по 1912 годы) эти территории исторически принадлежали Китаю, но потом были включены в Россию. Их общая территория превышает один миллион квадратных километров.

После создания Китайской Республики в 1912 году ее правительство не признало права России на эти территории. После прихода Коммунистической партии к власти в Китае начались дискуссии с Москвой о принадлежности этих территорий, но их прекратило соглашение с 1999 года о государственной границе Китая и России, с которой Китай официально признал право России на эти территории.

Новая инициатива о дополнении географических названий может свидетельствовать о намерениях президента Китая Си Цзиньпина снова выдвинуть вопрос о принадлежности этих территорий, считает Epoch Times.