Статистика выявила, в какой день недели случается больше всего ДТП

Исследования за 2020-2022 годы показывают, что в аспекте времени суток наибольшее количество вызовов на ДТП поступает в конце рабочего дня - с 16 до 18 часов, а меньше всего в ночное время.

С учетом этих показателей полиция соответствующим образом организует ресурсы и работу по контролю за дорожным движением, отметил на заседании совета начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Юрис Янчевскис.

В прошлом году было зарегистрировано 19 152 ДТП, что на 419 меньше, чем годом ранее. Причиной сокращения числа ДТП является составление водителями согласованных протоколов, что высвобождает ресурсы полиции для реагирования на более серьезные происшествия.

Как сообщалось, в прошлом году в Латвии было зафиксировано самое низкое количество погибших в ДТП за годы после восстановления независимости.

В прошлом году в ДТП погибло 115 человек - на 31 человека меньше, чем годом ранее. В 2020 году погибли 132 человека, в 2019 году - 147 человек, в 2018-м - 148 человек, в 2017-м - 136 человек, в 2016-м - 157 человек, в 2015-м - 187 человек.

Данные последних лет показывают, что значительное число смертей произошло в период с 2004 по 2008 год - в 2004 году в ДТП погибло 519 человек, а в 2008 году - 321 человек.

В прошлом году больше всего погибших было в ДТП на территории Рижского региона - 45. Характеристика несчастных случаев со смертельным исходом показывает, что в основном происходили столкновения, наезды на пешеходов или же люди гибли от удара о препятствия. 24,3% всех жертв дорожно-транспортных происшествий были пешеходами.

В прошлом году в авариях серьезно пострадали 429 участников дорожного движения, что на 41 меньше, а легкие травмы получили 3593, что на 45 больше, чем годом ранее.

В прошлом году зарегистрировано 949 аварий, когда водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.