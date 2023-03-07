Из-за снега и обледенения движение осложнено почти по всей стране

Так, утром 7 марта осложнены условия езды по Таллиннскому шоссе, на участках Видземского шоссе от Риги до Виреши и от поворота на Алуксне до Вецлайцене, по Валмиерскому шоссе, по Рижской окружной дороге, на участке Лиепайского шоссе от поворота на Апшупе до Блидене и на участке Вентспилсского шоссе от Кудры до Вентспилса, сообщает агентство LETA.

Кроме того, осложнены условия движения на участках Даугавпилсского шоссе от Риги до Скривери и от Плявиняс до Извалды, на участках Резекненского шоссе от Екабпилса до Варакляны и от Резекне до Техерово, на участке шоссе Гребнево - Медуми от Рушеницы до Медуми и на Даугавпилсской окружной дороге.

На региональных автодорогах удовлетворительные условия движения лишь в округе Балви, Бауски, Гулбене, Елгавы, Мадоны и Салдуса.

Сохраняются введенные на время оттепели ограничения на массу на грунтовых дорогах преимущественно в Курземе и центральной части Латвии. Ограничения на массу транспортных средств введены на 105 участках грунтовых дорог.