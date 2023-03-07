Дыра в российском бюджете продолжает расти, так как доходы от экспорта нефти и газа продолжают падать, а расходы на войну в Украине и производство товаров продолжают расти рекордными темпами, сообщает The Moscow Times.
"У Путина нет способа, чтобы исправить это": дыра в российском бюджете говорит о проблемах
Дефицит федерального бюджета России в январе-феврале достиг уже 2,6 триллиона рублей (34 миллиарда долларов), что составляет 86% от годового плана, сообщило в понедельник Министерство финансов РФ.
В течение первых двух месяцев года доходы от экспорта нефти и газа упали на 46%, а в других секторах экономики - на 9,1%. Общие доходы бюджета сократились на четверть или на 3,163 триллиона рублей (42 миллиарда долларов).
В свою очередь расходы выросли почти в полтора раза и достигли 5,744 триллиона рублей (76,2 миллиарда долларов). Иными словами, без обеспечения налоговой выручкой остался практически каждый второй потраченный правительством рубль.
В январе Минфин отчитался о дефиците бюджета в размере 1,8 триллиона рублей, что является крупнейшим январским показателем за 25 лет. Это списали на разовые факторы, прогнозировалось, что ситуация улучшится, однако в феврале дефицит увеличился еще на 800 миллиардов рублей.
"С точки зрения доходов проблемой для российского Минфина являются очень низкие доходы от нефти и газа. Что касается расходов, то война вынуждает правительство авансами оплачивать производство оружия", - пояснил старший научный сотрудник German Institute for International and Security Affairs Янис Клюге.
По доходам от нефти сильно ударили огромные скидки, с которыми Россия продает свою нефть покупателям, а доходы от продажи газа снизились, так как Россия фактически потеряла европейский рынок.
"В 2022 году эффект был сглажен, но в будущем доходы от газа будут потеряны навсегда. Это катастрофа для России, и у Путина нет способа, чтобы исправить это",
- отметил экономист Yale Chief Executive Leadership Institute Джеффри Сонненфельд.
Бюджет РФ на 2023 год предусматривает дефицит в размере 2% от ВВП или 3 триллионов рублей, однако ситуация может оказаться гораздо хуже. 1,5-2 триллиона рублей правительство недополучит из-за падения цен на российскую нефть и сокращения ее добычи. Еще 500 миллиардов рублей бюджет РФ может потерять "из-за слишком оптимистических экономических прогнозов". Министерство экономического развития прогнозирует, что в этом году спад российской экономики составит всего 0,8% от ВВП, тогда как независимые эксперты говорят о падении минимум на 2,5%. Кроме того, дефицит бюджета может увеличить и рост различных затрат, в том числе затраты на войну в Украине.
По прогнозам Клюге, ситуация с доходами бюджета может начать улучшаться летом, когда в России вступит в силу новая формула нефтяных налогов, предусматривающая ограниченные скидки на нефть Urals. Однако для погашения дефицита бюджета потребуется огромный объем средств.
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