"У Путина нет способа, чтобы исправить это": дыра в российском бюджете говорит о проблемах

"В 2022 году эффект был сглажен, но в будущем доходы от газа будут потеряны навсегда. Это катастрофа для России, и у Путина нет способа, чтобы исправить это",

Бюджет РФ на 2023 год предусматривает дефицит в размере 2% от ВВП или 3 триллионов рублей, однако ситуация может оказаться гораздо хуже. 1,5-2 триллиона рублей правительство недополучит из-за падения цен на российскую нефть и сокращения ее добычи. Еще 500 миллиардов рублей бюджет РФ может потерять "из-за слишком оптимистических экономических прогнозов". Министерство экономического развития прогнозирует, что в этом году спад российской экономики составит всего 0,8% от ВВП, тогда как независимые эксперты говорят о падении минимум на 2,5%. Кроме того, дефицит бюджета может увеличить и рост различных затрат, в том числе затраты на войну в Украине.