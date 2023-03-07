Как правильно выбирать цветы, чтобы они простояли как можно дольше

"Обычно чем плотнее сам лист, тем лучше цветок. Если листья цветка увядают и/или опускаются - это свидетельствует о том, что он проживет недолго", - говорит Вера.

Нарциссы

Фото: pixabay.com

Как отмечает бывший флорист, с этими цветами легче всего. У них стебель полый - если смотреть снизу, то внутри ничего нет. Соответственно, там видно, если он поврежден или почернел. Если на стебле есть "порезы", то такой цветок тоже лучше не брать.

Кроме того, если говорить о любых цветах, то наличие бутонов не значит, что растение свежее. Если вы видите, например, нарциссы с бутонами и хотите их приобрести, то надо обратить внимание на стебель.

Цветок может быть просто замерзшим, и поэтому бутон может не раскрыться, хотя чаще всего его неполное раскрытие все же говорит о том, что растение свежее. ​

Также стоит отметить, что одним из определяющих критериев при выборе любых цветов является насыщенный аромат. Чем он ярче, тем свежее цветы, отмечает Вера.

Как продлить цветам жизнь

Фото: pixabay.com

Естественно, самое главное - свежесть цветка. Однако есть и небольшие хитрости, с помощью которых можно продлить жизнь растения.

Температура в помещении, в котором находятся цветы, должна быть комнатной. Как всем известно, розы не любят, когда жарко, но что может сделать обычный человек в идеале - менять воду, и она должна быть холодной, говорит Вера.

Обычно менять воду нужно на второй-третий день или как только вы видите, что вода замутнена.

По словам специалиста, если вода становится мутной уже на второй день, то это говорит о том, что в помещении жарко.

Из современных способов продлить жизнь цветам Вера отмечает специальные "порошочки" - иногда такие дают при покупке и отдельно их приобретать не приходится.