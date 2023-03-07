Вайкуле рассказала, как поживают Галкин и Пугачева в Израиле

В беседе с журналом Privatā Dzīve Вайкуле рассказала, что ее очень хорошо приняли в Израиле.

В соцсетях завирусилось видео, где зрители на концерте в Тель-Авиве стоя встретили Галкина и Пугачеву овациями - люди дарили Примадонне цветы.

"Мы встречались каждый день. Я также пригласила их на концерт", - рассказывает Вайкуле о времени, проведенном вместе в Израиле.

"У Аллы и Максима в Израиле все замечательно. Их дети там учатся в школе. Все в порядке. Этим летом они планируют снова приехать в Латвию. Я очень надеюсь, что они приедут", - говорит певица.

Лайма уже вернулась в Юрмалу и готовится к собственному музыкальному фестивалю, который состоится этим летом.

Как известно, Вайкуле, Пугачеву и Галкина связывает давняя дружба. Все трое также осудили военное вторжение России в Украину.

Напомним, что Максим Галкин был одним из первых российских артистов, четко выразивших свою позицию против войны в Украине. В середине сентября он был объявлен в России "иностранным агентом".