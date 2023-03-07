Протесты и забастовка во Франции: организаторы ожидают выхода на улицы "миллионов"

Несмотря на предупреждения советников о том, что непопулярная реформа почти сразу после коронавирусного карантина может привести к резкой реакции общества, в январе проект реформ был представлен премьер-министром Элизбет Борн. После этого левые партии внесли на обсуждение больше 7000 поправок в проект, что замедлило его прохождение в парламенте.

Сейчас цель правительства - заручиться поддержкой парламента к середине марта, или, самое позднее, к концу месяца.

"Для Эммануэля Макрона повернуть назад было бы равносильно отречению, - заявил в воскресенье сторонник реформы, правый сенатор Брюно Реталье. Если он отзовет законопроект сейчас, то не сможет дальше проводить реформы. Его срок закончится".

В большинстве французских городов приостановлен также вывоз мусора Фото: Getty Images

Судя по опросам общественного мнения, большинство французов поддерживают профсоюзы и забастовку и выступают против повышения пенсионного возраста. Однако в то же время две трети опрошенных считают, что пенсионный возраст в итоге будет повышен.

Несмотря на то, что против реформы часто выступают в небольших и среднего размера городах, где также традиционно проживают сторонники правых, в парламенте правые Макрона скорее всего поддержат, и законопроект будет принят, считают аналитики.

"Повернуть вспять такой проект - очень сложно и маловероятно. Даже лидеры оппозиции вряд ли в это верят", - заявил аналитик исследовательского института Cevipof в интервью французскому телевидению в понедельник.

Пока французские забастовки не причиняли серьезного экономического ущерба, законопроект о пенсионной реформе все же продвигается в парламенте. Однако если блокировка НПЗ продолжится, это может отразиться на ценах на продукты.