Как Украина обманывает Россию и заставляет истощать свой ракетный арсенал

Война в Украине создала спрос не только на оружие, но и на бутафорское надувное оружие, которое можно использовать как приманку для врага.

Чешская компания Inflatech предлагает ложные варианты ракетных комплексов HIMARS. Всего компания выпускает более 30 различных надувных военных ложных целей. Танки, бронетехника, а также самолеты и гаубицы.

В месяц выпускается около 50 таких приманок. Однако экспорт товаров необходимо согласовывать с правительством Чехии, прежде чем они будут отправлены в другую страну.

Каждая ловушка стоит до 100 000 долларов, но это значительно дешевле, чем ракеты, признается директор по маркетингу Inflatech.

"Хотя я хочу и предпочитаю делать игрушки для детей, сначала нам нужно обеспечить безопасный мир для детей, а потом, надеюсь, мы сможем вернуться к производству гражданской продукции", - говорит представитель компании о стремительном росте спроса боевых приманок.