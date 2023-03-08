Суд предписал расторгнуть 200-миллионные договоры с Nordeka. Комментарий предприятия

Как выяснило агентство LETA в суде, решение было вынесено 2 марта. Суд постановил, что у дирекции не было оснований давать Nordeka дополнительное время для начала перевозок.

До сих пор Nordeka не начала оказывать услуги в Видземе, где перевозки продолжает обеспечивать предыдущий перевозчик - CATA.

Суд пришел к выводу, что АТД самовольно изменила условия договора с Nordeka и продлила срок для обеспечения новых автобусов и начала перевозок. По мнению суда, АТД обязана расторгнуть договоры о закупках, не ища других выгодных для Nordeka решений.

Nordeka должна была приступить к выполнению своих обязательств с 1 июля прошлого года, но это было невозможно из-за нехватки автобусов.

Комментарий председателя правления Nordeka Генриха Перштейна

Сначала в результате пандемии, а затем и войны появились перебои в цепи поставок. Особенно это коснулось отраслей промышленности и машиностроения. Каждый, кто за последние два года сталкивался, например, с покупкой легкового автомобиля, знает, что сроки поставок существенно увеличились.

Крупный коммерческий транспорт - не исключение. Из-за этого судебного решения возникает абсурдная ситуация - новые автобусы с низкими выбросами, приспособленные для пассажиров с любыми потребностями и удобные для них, будут вынуждены простаивать и не служить своей цели, пока суд будет продолжать размышлять над вопросом, могло или не могло предприятие предвидеть эпидемию коронавируса или войну, а также влияние обоих этих факторов на международные цепи поставок и производство.

Конечно, в новых обстоятельствах отличаются и оценки риска инвесторов, с этим сталкиваются все перевозчики. На наш взгляд, самое главное - это удобство пассажиров и наивысшее качество по лучшей цене, доступное как в окрестностях Риги, так и в регионах.

Хотим подчеркнуть, что решение суда еще не вступило в силу, потому что его можно обжаловать. Мы планируем подать кассационную жалобу до конца марта, потому что, ознакомившись с полным текстом решения суда, во время подготовки жалобы мы поняли, что Административный суд неверно интерпретировал норму о материальных правах, то есть статью 61 Закона о публичных закупках, и, таким образом, отошел от решения Верховного суда по этому делу. В результате Административным судом было вынесено ошибочное решение.

В пользу этого приведу несколько аргументов.

Во-первых, Nordeka получила право обеспечивать услуги общественного транспорта на маршрутах в Цесис и Лимбажи, Сигулду в 2021 году. То есть в тот момент, когда мы принимали участие в конкурсе закупки в 2020 году, на дворе была пандемия, однако еще нельзя было целиком оценить ее влияние на цепи поставок. В свою очередь, уже в 2021 году вся автоиндустрия - будь то производители легкового или коммерческого транспорта - публично заявила, что в цепи поставок задержки, нехватка запчастей, а в 2022 году ситуация усугубилась из-за войны. К сожалению, эти задержки с поставками, которые продолжаются до сих пор, коснулись и Nordeka. Эти обстоятельства никто предвидеть не мог, и они повлияли бы на любого участника конкурса.

Во-вторых, Nordeka поначалу просила продлить сроки выполнения условий договора на гораздо более короткий период, в свою очередь, окончательное продление - на 12 месяцев - было определено лишь потому, что временный перевозчик - CATA - не был согласен оказывать услуги в течение более короткого периода, вместе с этим Автотранспортная дирекция была вынуждена пойти навстречу этому временному перевозчику. Нужно добавить, что если раньше в договорах с перевозчиками, обеспечивающими перевозки в регионах, Автотранспортная дирекция обозначала стандартный срок начала выполнения условий договора - 13 месяцев, то начиная с 2023 года это уже 16 месяцев. И, судя по этому, можно сделать вывод о том, что проблемы с поставками затронули многих перевозчиков.

В-третьих, Nordeka категорически отрицает утверждение суда, что продление договора было по субъективным причинам. Инвестиции Nordeka в имеющийся и новый автопарк составили 12,5 миллиона евро, модернизация автопарка продолжается. Недавно предприятие начало получать первые автобусы Mercedes-Benz Sprinter, которые специально приспособлены для нужд людей с ограниченными возможностями.

Следующие партии таких автобусов ожидаются уже в марте и апреле, и среди них будут автобусы как малой, так и большой вместимости, в том числе автобусы с нулевыми выбросами. Вместе с этим Nordeka была бы полностью готова начать перевозки с 1 июля, как это предусматривает соглашение с Автотранспортной дирекцией.