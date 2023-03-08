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Разбил семь машин и угрожал оружием. Очевидцы рассказали о погоне на улице Даугавпилс

rus.tvnet.lv
Разбил семь машин и угрожал оружием. Очевидцы рассказали о погоне на улице Даугавпилс
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Полиция поймала правонарушителя, который за одну ночь в Риге, на улице Даугавпилс, успел разбить семь автомобилей и угрожал оружием сотрудникам полиции, сообщает передача Degpunktā.

38-летний мужчина за рулем Ford устроил переполох в Риге, пытаясь скрыться от экипажа полиции.

Погоня началась, когда сотрудники полиции заметили подозрительно управляемый автомобиль, что вызвало предположение о возможном состоянии опьянения водителя. Водитель Ford долгое время не мог справиться с управлением и въехал в стоящие на обочине транспортные средства, повредив семь из них.

Погоня привлекла интерес других участников дорожного движения, а также жителей близлежащих домов, вышедших на улицу посмотреть, что произошло. Многие слышали звуки, похожие на выстрелы.

Очевидец рассказывает, что отъехал немного в сторону, когда мимо него проехала машина, за которой следовала полиция. Затем послышался выстрел. Свидетель допускает, что выстрел произошел от удара и что эти звуки не были слышны до аварии.

Молодой человек оказался прав и в том, что водитель Ford начал убегать после столкновения, и в том, что до аварии не было слышно выстрелов.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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