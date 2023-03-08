Фото ⟩ В Риге прошел женский марш солидарности против насилия

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Темой марша в этом году стало искоренение насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Цель марша - призвать каждого в отдельности и общество в целом к ​​действию, ведь мы знаем - насилие любит тишину!

"В этом году во время марша мы хотим призвать всех сделать выбор не молчать, а вмешаться и действовать. Услышав крики из соседней квартиры, мы призываем позвонить в дверь, выразить свою озабоченность по поводу того, что вы слышите, спросить, не нужна ли помощь. В ситуациях, когда имеет место явное насилие, мы призываем позвонить в полицию и напоминаем, что вы также можете написать заявление в полицию на насильников без согласия потерпевшего", - объясняет центр MARTA идею марша.