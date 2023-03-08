8 марта, в Международный женский день, центр MARTA провел пятый Марш солидарности женщин против насилия.
Фото ⟩ В Риге прошел женский марш солидарности против насилия
Темой марша в этом году стало искоренение насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Цель марша - призвать каждого в отдельности и общество в целом к действию, ведь мы знаем - насилие любит тишину!
"В этом году во время марша мы хотим призвать всех сделать выбор не молчать, а вмешаться и действовать. Услышав крики из соседней квартиры, мы призываем позвонить в дверь, выразить свою озабоченность по поводу того, что вы слышите, спросить, не нужна ли помощь. В ситуациях, когда имеет место явное насилие, мы призываем позвонить в полицию и напоминаем, что вы также можете написать заявление в полицию на насильников без согласия потерпевшего", - объясняет центр MARTA идею марша.
MARTA отмечает, что у насилия много разных лиц - "оно происходит прямо здесь, рядом с нами, иногда даже в наших домах, но мы предпочитаем не признавать его". Каждая третья женщина страдает от домашнего насилия. Каждая пятая женщина пострадала от преследований бывших партнеров. Более половины женщин подвергались сексуальным домогательствам.
"Мы скрываем то, что пережили, потому что нам стыдно и мы чувствуем вину за это. Мы обвиняем женщин, которые страдают от насилия, потому что жестокий мужчина был их выбором. Полиция до сих пор не видит возможности наказывать лиц, которые домогаются до молодых женщин и девушек в общественном транспорте.
Мы по-прежнему входим в число шести стран Европейского союза (ЕС), которые не ратифицировали Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, или Стамбульскую конвенцию, - и это нужно срочно менять", - подчеркивают в центре.
Мероприятие проводится при поддержке Фонда активных граждан, финансируемого Норвегией, Исландией и Лихтенштейном. Это программа финансовых инструментов, которая реализуется в Латвии с целью укрепления гражданского общества и участия граждан.
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