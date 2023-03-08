Комнатные растения способны не только украсить интерьер, но и очистить, увлажнить воздух и благотворно влиять на здоровье. Всегда есть возможность, что купленное наугад или доставшееся в наследство растение может вызвать аллергию, головную боль и другие своеобразные реакции организма. Агнесе Юрса, помощник фармацевта аптечной сети Apotheka, рассказывает, какие растения больше подходят для дома и каково их воздействие.
Почему необходимо очень тщательно выбирать комнатные растения для дома?
Чем больше комнатных растений, тем чище воздух! Многие любят применять это утверждение ко всем без исключения комнатным растениям. Однако важно, чтобы количество выбранных растений было пропорционально общей площади помещения, а также следует иметь в виду, что комнатные растения при дыхании выделяют углекислый газ, пахучие вещества, которые могут влиять на самочувствие - более чувствительный человек может проснуться утром с головной болью из-за нехватки кислорода. "Людям с аллергией или хроническими заболеваниями следует выбирать комнатные растения с особой осторожностью. Не стоит держать в одной комнате несколько цветущих растений, потому что смесь большого количества пыльцы может нанести вред и вызвать головную боль", - подчеркивает Агнесе Юрса, помощник фармацевта Apotheka.
Природные увлажнители и очистители воздуха
Существуют комнатные растения, способные освежать воздух и выступать в роли фильтров для вредных веществ, оказывая положительное воздействие на тело, душу и дух человека. "Например, драцена (Dracaena) оказывает гармонизирующее действие, улучшает микроклимат в помещении, а обильное количество листьев способствует устранению вредного органического соединения формальдегида в воздухе, который испаряется с различных предметов обихода (шкафов, столов, стульев). Также и монстера (Monstera) излучает умиротворение, гармонизирует атмосферу в помещении, а мирт (Myrtus) любит сухой воздух - большой куст мирта может испарять до пол-литра воды в сутки, увлажняя воздух в помещении. Поэтому это идеальное растение для общественных мест", - говорит помощник фармацевта Apotheka Агнесе Юрса. Мирт также обладает антибактериальным и противовоспалительным действием, может защищать от вирусов, а компрессы из мирта способствуют заживлению переломов костей. С другой стороны, в каждом доме, где живут люди с хроническими заболеваниями, рекомендуется выращивать алоэ (Aloe Vera) - оно насыщает помещение кислородом и способно на 90 % очистить воздух от формальдегидных соединений.
В спальне не место папоротнику!
Существует ряд комнатных растений, которые требуют определенного ухода. Хотя и кактус (Cactaceae) рекомендуется размещать рядом с компьютером, так как он может поглощать излучение компьютера, а также негативные эмоции, это растение не подойдет для семьи с маленькими детьми или пожилыми людьми - если кактус находится в легкодоступном месте, существует риск получения травмы. "Также популярное комнатное растение плющ (Hedera helix) не рекомендуется выращивать людям с кожными заболеваниями - он может вызывать различные аллергические реакции. С другой стороны, если аллергии нет, плющ рекомендуется ставить на шкаф в спальне или прихожей - растение способно активно бороться с составами, используемыми в химчистке, - трихлорэтиленом и тетрахлорэтиленом", - поясняет помощник фармацевта.
Семье с домашними животными и маленькими детьми не рекомендуется украшать помещения кливией великолепной (Clivia) - после цветения растение дает ягоды, которые при употреблении в пищу вызывают тошноту, рвоту, сонливость, расширение зрачков.
Также следует быть осторожным с диффенбахией (Dieffenbachia), так как в ее листьях содержатся ядовитые кислоты, которые могут раздражать кожу и слизистые оболочки, а при попадании в организм могут вызвать сыпь, ожоги, язвы. В свою очередь, каучуковое дерево (Ficus elastica) ни в коем случае не является растением, пригодным для комнатного содержания, так как содержит сок, который испаряется через листья и вызывает аллергическую реакцию, головные боли. "Листья папоротника (Pteridophyta) выделяют споры и могут вызывать обострение аллергии. С другой стороны, ночью папоротник поглощает много кислорода – если его поместить в спальне, более чувствительный человек утром будет жаловаться на головную боль из-за нехватки кислорода", - предупреждает помощник фармацевта Агнесе Юрса.
Если все же аллергия началась
В случае, если есть обоснованные подозрения, что одно из находящихся в помещении растений вызвало какие-то неприятные реакции организма - головную боль, тошноту, першение в горле, слезотечение, отек дыхательных путей, диарею, сыпь, язвы, ожоги или судороги - обратитесь за неотложной медицинской помощью, проветрите помещение, где находилось растение, но само комнатное растение необходимо перенести в другое помещение, в котором не проживают.
При появлении первых симптомов аллергии не стоит медлить и ждать, когда жалобы станут более выраженными - следует начать использовать противоаллергические препараты. При обострении аллергии следует применять антигистаминные препараты первого поколения три раза в день, а антигистаминные препараты второго поколения - один раз в день. "Однако профилактические антигистаминные препараты не следует применять в течение длительного времени, так как они не лечат аллергию", - напоминает помощник фармацевта Агнесе Юрса.
Если аллергия проявляется заложенностью носа или насморком, полезен будет аэрозоль, содержащий действующее вещество азевастин. Также доступны глазные капли, содержащие азевастин - их можно использовать, если аллергия вызывает слезотечение или покраснение глаз. Для симптоматического лечения аллергического ринита, вызванного сенной лихорадкой или другими переносимыми по воздуху аллергенами, такими как пылевые клещи, споры плесени или перхоть животных, доступны безрецептурные назальные кортикостероиды.
Положительное влияние комнатных растений на здоровье:
• Алоэ (Aloe Vera) заживляет раны, ожоги, ссадины, укусы насекомых, псориаз, снимает боль, предотвращает зуд, стимулирует защитные и адаптационные механизмы организма.
• Шалфей (Salvia officinalis) способствует очищению крови и полезен для профилактики болезни Альцгеймера, диабета, а также различных инфекций, предотвращает головные боли, лечит воспаление дыхательных путей, успокаивает ум, улучшает память, регулирует артериальное давление.
• Розмарин (Rosmarinus officinalis) уничтожает бактерии, благотворно влияет на нервную систему, активизирует работу мозга, способствует способности к обучению и запоминанию.
Растения, обеспечивающие энергетический баланс:
• Сенполия (Saintpaulia) помогает создать хорошее настроение и позитивный настрой, оказывает активизирующее и гармонизирующее действие.
• Ананас (Ananas bracteatus) поднимает настроение уставшим от жизни, активизирует дух, поддерживает целеустремленность мышления и действия.
• Азалия (Rhododendron simsii) приносит радость в дом, расщепляет вредные химические вещества, укрепляет нервную систему.
• Гардения (Gardenia) укрепляет после болезни, депрессии, печали, помогает обрести радость и гармонию. Растение не любит находиться рядом с громко играющими музыкальными инструментами.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!